Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras conocerse el resultado positivo de las conductoras de ‘En Boca de Todos’, Maju Mantilla y Tula Rodríguez, la exesposa de Javier Carmona no tuvo más que palabras de disculpas para sus seres queridos por haberlos contagiado.

La presentadora de televisión no dudó en abrirle su corazón a sus seguidores y televidentes y narró lo complicado que fue afrontar que haya dado positivo a la enfermedad de Wuhan.

Tula rescató que es asintomática, pero que su madre y su hija sí los tiene, lo que la preocupa aún más. «Estoy segura que en dos semanas esto va pasar y voy a estar dentro del grupo de los que venció el COVID-19 junto a mi familia», rescató.

Mira también: Abren cajón de su madre y se dan cuenta que el cadáver era de un hombre

En una transmisión en vivo con ‘En Boca de Todos’, la exvedette resaltó que solo quería pedirle perdón a su padre, madre e hija por haber llevado la enfermedad a su hogar.

«Quiero pedirle perdón a mi papá y a mi mamá y a mi hija si yo los he contagiado, porque yo me he contagiado pero trabajando, porque tengo que salir a trabajar porque soy proveedora de esta casa. Así como yo los contagié, estoy segura que vamos a salir de esta», enfatizó.

El dato

Otro personaje que tampoco apareció en las inmediaciones del programa fue el conductor Ricardo Rondón, quien por prevención y debido a su edad y algunos males que lo aquejan prefirió estar en observación por unos días.

Mira también: Usuarios critican a Camilo por mencionar solo una vez a Machu Picchu