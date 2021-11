Tula Rodríguez asegura que no abrirá su Onlyfans: “No hay forma, el programa es un show”

Compartir Facebook

La conductora de televisión se pronunció en redes sociales luego de haber bromeado con que pronto incursionaría en Onlyfans.

En el último programa de ‘En boca de Todos’, Tula Rodríguez sorprendió a más de uno al decir que se abriría una cuenta de Onlyfans. Esto causó revuelo en todos los medios pues hay muchas personalidades del medio que ya incursionaron en la plataforma.

Es por eso que Tula decidió hablar en redes sociales acerca de su bromita en el programa. La conductora de televisión, al mismo tiempo que le contaba a su hija lo ocurrido, quiso aclarar que no tiene intención alguna de abrirse una cuenta de Onlyfans.

Tula explicó que todo se trató de una broma para hacer “show” en el programa. “Te cuento (a su hija), hoy en el programa hubo una broma del Onlyfans y yo dije yo me voy a abrir, el tío Gino me hizo una broma y salió una nota en el periódico. No hay forma, ¿cómo voy a tener Onlyfans? no hay forma, lo que pasa es que el programa es un show, por favor, nada de lo que pasa ahí voy a hacer”, explicó la conductora de televisión.

¿Qué dijo Tula en el programa?

Leslie Shaw llegó de invitada a ‘En boca de Todos’ y la artista peruana, tiene una gran popularidad en Onlyfans y tocó ese tema con Tula Rodríguez. Es allí que la conductora de televisión, se animó a bromear y expresó sus ganas de querer unirse a Onlyfans, con una temática especial por navidad.

“Yo quiero tener Onlyfans. ¿Da plata? Yo me imagino que por Navidad me pondría una guirnalda”, dijo Tula. “Yo no soy abuela, pero te aseguro que seré la abuela más rica del Perú. A mí me interesa saber cuánto se gana”, agregó.

