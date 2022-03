Tula Rodríguez asume gastos completos de su hija: “¿Herencia? Ni un sol recibí”

Compartir Facebook

La conductora de televisión sorprendió a todos sus seguidores al confesar que ella no recibió nada de dinero de su fallecido esposo, Javier Carmona.

Javier Carmona falleció hace ya dos años y desde entonces Tula ha tenido que encargarse de la crianza y todo lo relacionado a la pequeña Valentina, hija de ambos. Ella se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y una de ellas era sobre su hija.

“¿Actualmente mantienes al 100% a tu hija?”, preguntó uno de los seguidores de Tula en la red social mencionada. Ella se tomó el tiempo de dar detalles de cómo es que mantiene a su hija y que efectivamente se encarga de todos los gastos de Valentina.

“¡Claro que sí! Pero al millón por ciento, yo me hago cargo de Valentina al millón por ciento absolutamente sola porque es lo que me tocó, caballero no más”, respondió Tula con mucha seguridad.

Y aprovechó esa pregunta para hablar sobre otra duda que también rondaba entre sus seguidores. Pues algunas personas creen que el fallecido esposo de Tula, Javier Carmona, le dejó una gran fortuna como herencia a la conductora de televisión.

“Cuando me dicen ‘ay, la herencia que te habrás quedado’, ¿cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra”, expresó Tula Rodríguez.

En una temporada de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, fiel a su estilo, bromeó asegurando que no besa en los labios hace más de un año y prometió que en este 2022 sí lo hará de todas maneras.

«Chicos, 477 días que estos labios no han sentido el labio de otra persona, no es fácil, es duro, es difícil, pero hay que asumir nuestra realidad», señaló.

En tanto, su compañero Rafael Cardozo le hizo polémica pregunta a la presentadora. «O sea estás oxidada, esos labios están cuarteados, secos… tienes que tratar de humedecerlos, hidratarlos este verano. ¿Estás dispuesta en este 2022 de activarlo?, cuestionó.

