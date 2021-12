Tula Rodríguez coquetea con Rodrigo Cuba: “Tú sabes de buen lomo”

Compartir Facebook

Rodrigo Cuba se enlazó con ‘En boca de todos’ y habló largo y extenso en una divertida entrevista con los conductores de dicho programa.

La expareja de Melissa Paredes no dudó en conectarse con el programa de Tula Rodríguez y Maju Mantilla. «Contento de poder apoyar a Beto y a Ivana que son buenos amigos y yo feliz por ellos que puedan abrir un negocio más», dijo en un inicio durante la trasmisión en vivo. Sin embargo, no se imaginó recibir un polémico comentario por parte de la conductora Tula Rodríguez.

«Gatito cual es el plato que has probado que has dicho este el que te recomiendo», dijo en un inicio la figura de En boca de todos. Al respecto, Rodrigo Cuba contestó fuerte y claro. «Hay un buen lomo saltado acá», dijo la popular ‘Peludita’.

No contenta con lanzarle una primera, en una segunda, Tula Rodríguez le dijo: “Usted anda buscando los lomos y me parece bien… usted sabe de buen lomo y me parece bien”, agregó.

Como se sabe a las 5:52 a.m. se registró en la región de Amazonas un terremoto de 7.5 grados, según datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú. Este fuerte movimiento telúrico se sintió también en varias regiones del país y en países como Ecuador, Colombia hasta Venezuela.

Por lo que Tula expresó su preocupación en su cuenta oficial de Instagram consultado a sus seguidores si tenía todo listo en caso suceda un sismo y tengan que abandonar sus hogares y ponerse a buen recaudo.

Tula se pronunció a raíz del temblor que tuvo como epicentro el Callao de magnitud 5.1, la conductora afirmó que quien la despertó fue su hija asustada. «¿Sintieron el temblor? ¿tienen su maleta? Ya saben siempre prevenidos, cuídense mucho», se le escucha decir a Tula en la primera parte del video en Instagram.

