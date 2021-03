Tula Rodríguez cuenta que su mamá se encuentra delicada de salud

Compartir Facebook

Luego de confirmar que dio positivo a la prueba de la COVID-19 y de contagiar a sus familiares el virus, Tula Rodríguez reveló que su mamá doña Clara Quintana es la que se encuentra delicada de salud a causa de la enfermedad por lo que está muy preocupada pues actualmente no hay oxigeno ni camas UCI en los hospitales.

“La que sí está un poco delicadita es mi mamá. Está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales, en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios estoy logrando atenderla en la casa, está respondiendo, pero está bien adolorida y delica dita, pero yo sé que todo va a estar bien”, dijo.

Respecto a su salud y a la de su hija, Tula manifestó que afortunadamente no han presentados fuertes síntomas, solo han perdido el sentido del olfato y el gusto en un 50%.

“Valentina está súper bien, está en sus clases, solita atendiéndose, a ella y a mí se nos está yendo el olfato y el gusto está a un 50%. Don Tulo, gracias a Dios, no tiene ningún síntoma. La última vez que tuve contacto con él fue el sábado y mañana le sacamos la prueba molecular y confiamos que todo esté bien”, comentó.

LA MATAN EN REDES

De otro lado, la conductora de ‘En boca de todos’ se mostró indignada pues esta circulando una imagen, donde anunciaban que había fallecido por el coronavirus.

“Me acaban de enviar una imagen donde dicen que no resistí al COVID y estoy muerta. De verdad entiendo que en las redes sociales pasan de todo, pero tenemos que ser empáticos, no podemos estar lanzando noticias. Yo tengo familia que está preocupada por mí y mi madre”, aseveró Tula.

Asimismo, hizo un llamado a sus fanáticos a que sigan cuidándose del coronavirus. “Cuídense mucho, por favor, porque esto no es juego. Gracias a Dios algunos tenemos la bendición como Valentina y yo de no tener síntomas, otros están muriéndose porque no hay camas, no hay oxígeno, lo he podido comprobar, no hay por ningún lado.

Otros están como mi mamá delicados, siendo atendido en casa y orando para que pueda pasar este momento”, terminó.