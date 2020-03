Tula Rodríguez defiende su chamba

La popular figura de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez señaló que respeta las críticas que se han desatado en redes debido a que el programa de América TV sigue saliendo en vivo pese al Estado de Emergencia Sanitaria en que está el país a causa del COVID-19.

Indicó que el espacio seguirá saliendo en vivo, respetando los cuidados para evitar algún tipo de contagio de la pandemia, que actualmente está en fase 3 en Perú.

“En el programa y el canal estamos tomando todas las medidas necesarias contra el coronavirus. Mantenemos distancia, nos miden la temperatura, nos chequean la salud antes de ingresar, estamos con guantes y mascarilla. Además, el team de trabajo es mínimo, hay poquita gente en el estudio”, remarcó la conductora acotando que está en el marco de la ley a pesar de la orden de cuarentena nacional.

“Yo entiendo que la gente quiera criticar pero nosotros somos un medio de comunicación, la gente está viendo televisión y trabajamos en ello. Igual respeto las diferentes opiniones, no entiendo cuál es el problema que trabajemos, igual nos ampara la ley”, argumentó.

NOSOTROS NOS TURNAMOS

También descartó que ‘EBDT’ salga grabado como está pasando con ‘EEG’. “No sé, lo dudo que el programa se grabe, no tengo nada oficial. El lunes va a ir Maju (Mantilla), el martes voy yo, nos estamos turnando para que no vaya mucha gente. Nosotros somos coyuntura, hablamos sobre el tema e informamos, no creo que se grabe, es bien difícil”, remarcó.

Añadió que cumple con su labor en el canal y de inmediato retorna a su casa. “Después del canal me refugio en mi casa. Lo importante es agradecer porque estamos juntos y estamos vivos, que eso la verdad ya es una bendición”.(Ketty Cabrera)