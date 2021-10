Tula Rodríguez echa a Guty: “Si te parezco la menos bonita, ¿por qué me besaste?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Sin pelos en la lengua! Guty Carrera fue el invitado especial en el programa ‘En Boca de Todos’ donde Tula puso nervioso al ex chico reality.

Los conductores del programa preguntaron al ‘Potro’ sobre quién le parecía más bonita, si Tula o Ivanna Yturbe, a lo que Guty señaló que la esposa de Beto Da Silva es la más guapa.

Mira también: Hermano de ‘Gato’ Cuba le brinda su apoyo en redes sociales: “Siempre orgulloso de ti”

Tula Rodríguez se quedó muy picona y arremetió contra el modelo: “Si te parezco la menos bonita, ¿por qué me besaste?, preguntó. De inmediato el hijo de Edith Tapia solo atinó a reírse.

TULA LAMENTA NO CONOCER EUROPA

La siempre carismática y bromista conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, volvió a hacer de las suyas y fiel a su estilo bromeó con la invitada del programa, en esta oportunidad, la salsera y líder de ‘Son Tentación’, Paula Arias.

En la última emisión de dicho programa de entretenimiento, Paula Arias contó algunos proyectos que tiene con su agrupación. Se mostró feliz por la reactivación y anunció que pronto se va a una gira por Europa.

“Feliz, contenta, ya era hora de poder regresar, poder compartir con nuestro público, no solamente acá en Perú, sino también allá, las colonias peruanas, nuestros hermanos peruanos que quieren disfrutar de la música y el talento de ‘Son Tentación’. Feliz”, dijo la cantante.

En esa línea, Tula Rodríguez “apenada” reveló que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de viajar al viejo continente. “Felicidades por eso Paula, yo no he viajado a Europa, en serio, de Plaza Italia no he pasado”, respondió Tula.

También te puede interesar: Magaly aplaude reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa: “La desmintió educadamente”