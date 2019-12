Tula Rodríguez : “Estoy tranquila y en Paz”

“Cierro un año lleno de aprendizaje y agradecida con el apoyo del público”. Para Tula Rodríguez estos doce meses no ha sido nada fácil desde que su esposo y padre de su hija, Javier Carmona, sufrió un infarto en agosto de 2018 y quedó en estado vegetativo. Para la popular conductora de ‘En boca de todos’ cada día ha sido una prueba, pero confiesa a Karibeña que su pequeña hija Valentina, ha hecho honor a su nombre y es quien le ha dado más apoyo en sus momentos de flaqueza.

“Valentina es una niña buena y con un gran corazón. Ella es muy fuerte y nos apoyamos mucho, cada día me sorprende más”, cuenta Tula que no duda en dejarnos un mensaje. “Lo que puedo decir es que hagan todo para hoy, ¡no postergues nada! La vida cambia y sin aviso… Vive intensamente, respeta para que te respeten y siempre sonríe “, refiere.

La figura de América Televisión asegura que se siente en paz y tranquila luego que este año fuera víctima de críticas al verse enfrentada legalmente con los hijos de su esposo. “Sí, estoy en paz porque todo lo di”, refirió.

VISITA A JAVIER

En el momento que hablaba con Karibeña se encontraba visitando a Javier en la casa hogar donde se encuentra internado. “Ahorita estoy con él y cuando das, todo duermes tranquila. No importa lo que diga el mundo es lo que tú sabes y punto”.

“Con que yo lo sepa y lo sienta estoy tranquila. Justo acabo de salir de estar con él. Yo estoy tranquila, Valentina está tranquila, estamos en paz, cuando haces lo correcto, aunque el mundo entero diga lo que fuera, cuando uno está tranquila duerme tranquila”, asevera acotando que se aferra a Dios.

“¡Sin él no podría! Igual tengo muchos errores”, destaca y añade que este 2020 espera continuar en la tv y no descarta volver a actuar. “Me encantaría actuar pero no tengo nada concreto, igual mis horarios están complicados, ahora me divido para todo pero Dios tiene el control”.

Por Ketty Cabrera