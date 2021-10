Tula Rodríguez lamenta no conocer Europa: “De Plaza Italia no he pasado”

Compartir Facebook

La siempre carismática y bromista conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, volvió a hacer de las suyas y fiel a su estilo bromeó con la invitada del programa, en esta oportunidad, la salsera y líder de ‘Son Tentación’, Paula Arias.

En la última emisión de dicho programa de entretenimiento, Paula Arias contó algunos proyectos que tiene con su agrupación. Se mostró feliz por la reactivación y anunció que pronto se va a una gira por Europa.

“Feliz, contenta, ya era hora de poder regresar, poder compartir con nuestro público, no solamente acá en Perú, sino también allá, las colonias peruanas, nuestros hermanos peruanos que quieren disfrutar de la música y el talento de ‘Son Tentación’. Feliz”, dijo la cantante.

En esa línea, Tula Rodríguez “apenada” reveló que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de viajar al viejo continente. “Felicidades por eso Paula, yo no he viajado a Europa, en serio, de Plaza Italia no he pasado”, respondió Tula.

Tula Rodríguez fue preguntada por Ricardo Rondón sobre qué se celebra un 25 de octubre en su familia, ella muy emocionada contó que un día como hoy sucedió el famoso ‘clic’ con su esposo.

Como bien se sabe la historia de amor entre Tula y Javier y el famoso ‘clic’ fue al ritmo de ‘Que levante la mano’. En el 2012, se casaron por civil y, cuatro años antes, se habían convertido en padres. “Nada, son 14 años, desde esa noche que me cambió la vida, pero bueno, ya está, aquí andamos. Ahora, él está con Dios y yo ahora con mi hija, cuidándola feliz, y dándole lucha para motivarme”, concluyó.

