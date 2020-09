Tula Rodríguez llora al hablar de la promesa que le hizo a Javier Carmona

Compartir Facebook

En una entrevista para Estás en Todas, con Natalie Vértiz como nueva conductora al mando, Tula Rodríguez abrió su corazón para hablar sobre la última promesa que le hizo a su esposo Javier Carmona, antes de que su estado de salud empeorara.

Desde la famosa sección ‘Las esferas de la verdad’ del programa sabatino, la conductora de ‘En boca de todos’ se refirió a cómo fue la última vez en la que ella y su esposo pudieron hablar.

«Mi esposo…cuando pasa lo que pasa, él pudo haberse ido directamente al hospital o a la clínica porque él no estaba bien y cuando estábamos en la ambulancia me contaba lo que había pasado», reveló.

Al continuar hablando de su esposo, Tula no aguantó más y se quebró. La conductora agregó que la promesa que le hizo para estar con él hasta que la muerte los separe le permite continuar, así como la de velar por su hija.

«Yo le dije: ‘Pero hubieras ido directo’ y me hubieras llamado, entonces él me dijo ‘Es que sin ustedes yo no podía hacer nada’. Eso es el matrimonio… hasta sus últimos alientos nos fue a buscar», añadió.

«NADIE SABE DE MIS LÁGRIMAS»

Tula también se refirió a lo que suele comentar la gente si es que en algún momento la ven sonriendo o ‘feliz’ por momentos fugaces.

«Nadie sabe mis luchas ni mis lágrimas. Yo sé que Javier está feliz de que yo salga adelante a trabajar porque soy la cabeza (de la familia)», confesó.

Finalmente, señaló que si bien es cierto hubo una conversación más larga, ella asegura que guarda lo demás en su corazón solo para ella.

