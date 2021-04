Tula Rodríguez no le cierra puertas al amor y no descarta volverse a casar

Compartir Facebook

La conductora Tula Rodríguez, ha pasado por duros momentos en estos últimos tiempos, primero por la muerte de su esposo, el gerente de televisión Javier Carmona en octubre del año pasado y la reciente partida de su madre, Doña Clara Quintana, quien no pudo vencer al coronavirus.

Tula decidió someterse a un cuestionario de preguntas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde reveló que no le cierra las puertas al amor.

“¿Si me volvería a casar? no sé la verdad, es que no le voy a cerrar las puertas a nada, no sé si me vuelva a enamorar, o si me vuelva a casar, no es algo que lo tenga pensado para ahora, pero si pasa pasa, por ahora no”, dijo la presentadora de televisión.

Asimismo, Tula confesó que le hubiera gustado tener otro hijo. “Si me hubiera gustado tener más hijos, lo intentamos (junto a Javier Carmona) pero no se pudo. Pero ahora tengo tres hijos mi Valentina, lola y gema (las dos últimas sus perritas)”, precisó.

De otro lado, Tula Rodríguez comentó que tras vencer al coronavirus, aún no logra recuperar al cien por ciento el sentido del olfato. “Hasta ahora no he podido recuperara el olfato por completo, cuando cocino suelo oler muy poco”, acotó.