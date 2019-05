Tula Rodríguez reaparece en internet y se quiebra por su hijita

La conductora de televisión Tula Rodríguez reapareció en Instagram luego de varios días de ausencia para mostrar algunos detalles que tuvo su pequeña Valentina por el Día de la madre.

“He estado desconectada, pero la vida continúa y uno no se puede quedar triste, uno tiene que continuar sobre todo en un día como este que es el día de la madre”, declaró.

La animadora no pudo evitar quebrarse al leer una carta que le hizo su engreída donde le daba algunos cupones que podía canjear en su día. “Valentina me dice que ella me puede hacer el almuerzo, limpiar la casa, cuidar a los abuelos, puede decirme sí a todo. Te amo mucho, no sé qué hacer para que seas feliz”, indicó la presentadora visiblemente afectada.