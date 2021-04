Tula Rodríguez recuerda a su mamita rehaciendo su receta favorita

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tula Rodríguez la sufre tras el sorpresivo fallecimiento de su madre Clara, sin embargo, trata de demostrar su fortaleza hacia su familia y sus seguidores indicando que ahora la recuerda también haciendo sus recetas.

«Antes de irme a trabajar voy a dejar aquí un estofadito, porque a Vale le ha provocado el estofado de mamá. Bueno, ustedes saben cómo son los hijos, hay que ahí, pero también engreírlos, manito dura por aquí, flojita por allá», contaba a través de sus historias.

«Bueno, ¿tú que vas a cocinar? … No es por nada, pero mi estofado tiene una pinta, yo le echo hasta su vinito todo, buenazo. Esta receta es de mi mamá», agregó la conductora de televisión.

Mira también: Johanna San Miguel le pone la cruz a Yahaira: «¿Te interesa estar en EEG?»

AGRADECIDA CON EL CARIÑO DEL PÚBLICO

La conductora de televisión se mostró agradecida con el público y sus seguidores en redes sociales tras vivir en carne propia como el covid-19 se llevó a su madre.

«¿Cómo estamos nuevamente por las redes sociales después de estar una semana desconectada? Paso por aquí para agradecerte por todo el cariño bonito que me tienes, mensajes, oraciones. Gracias de verdad», indicó Tula.

«Ahora no me queda otra que honrar lo que mi mamá dijo que haga que era seguir luchándola con todos y a continuar. Así es que te mando un beso y abrazo. Gracias por todas las cosas bonitas que me deseas», agregó.

Mira también: Mario Irivarren afirma que no tiene roches con Ivana y si la ve la saludaría