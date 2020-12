Tula Rodríguez: “Será un fin de año diferente”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El 2020 fue un año demasiado duro para la conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez. La presentadora de televisión, sufrió la pérdida de su esposo, el gerente de televisión, Javier Carmona, con quien tuvo 12 años de relación. Pese a todo lo sucedido, la exvedette no pierde la fe, sabe que todo pasa por algo y solo le queda la esperanza de hacer de su hija Valentina una mujer de bien.

–Tula, sin duda la pandemia hizo que estas fechas sean diferentes para muchas familias ¿Sin embargo qué rescatas de todo esto?

En mi caso, la Navidad la pasé tranquila en casa, los regalos pasaron a un segundo plano. Nosotros solo queremos darle valor al hecho de estar vivos, con salud, de darle valor a que mi mamá está con nosotras tras haber estado varios meses en Japón.

Entérate de más: Melissa Klug se olvida de roche de Samahara y se va de viaje con chibolo

–Sin duda la muerte de tu esposo marcó sus vidas…

El 2020 es como un antes y después para nuestras vidas. Sin embargo, me imagino que para mucha gente que de alguna manera perdieron a alguien cercano por el tema de la pandemia, aunque en mi caso fue otra situación. Yo creo que será un fin de año diferente, con mucho aprendizaje, Valentina y yo somos unas convencidas que nada es casualidad. Solo quiero agradecer a Dios porque aún en la adversidad sabemos que él está con nosotros y que tiene un propósito para nuestras vidas.

–¿Qué deseas para el 2021?

Quiero para el 2021 salud, nada más. Que mi familia esté bien, que el mundo mejore, que pase la pandemia, que la gente haya podido sacar adelante a sus familias. Recuerda que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, a otros les han bajado el sueldo, está golpeada la cosa. Sin salud no somos nada, mucha salud, mucho trabajo y que la gente sea mucho más empática con los demás, que nos pongamos en el zapato del otro. No juzgar, no señalar, vivir intensamente y hacer lo correcto.

Entérate de más: Vania Bludau y Mario Irivarren disfrutan de las playas de Miami, mientras Ivana se compromete

–¿Continuarás en la conducción de ‘En boca de todos’?

No es que no quiera responder a esa pregunta pero la verdad es que aún no sabemos, estamos a la espera. En mi caso, siempre con las ganas de entretenerlos. Este año el público nos acompañó cada tarde y estamos contentos por el resultado que hemos tenido, comentó Tula.