En una conversación con sus seguidores en redes sociales, Tula Rodríguez reveló una serie de detalles de su vida personal, de su hija y hasta sobre si volvería a enamorarse de otra persona, luego del inesperado fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

Desde Instagram, comenzó respondiendo a un usuario quien le escribió: «Admiro tu valentía, tus ganas de salir adelante», a lo que ella respondió afectuosamente.

«Siempre me escriben a raíz de esta respuesta y de esta muestra de afecto para mí, quiero agradecer a todos por estar siempre pendientes de mí y por las cosas hermosas que me escriben», indicó.

Asimismo, recibió otras preguntas sobre si es que Valentina, su hija, tenía otros hermanos y si es que en algún momento ella pidió que papá y mamá le dieran uno.

«Valentina tiene 2, pero hermanazos que ya están grandazos, ‘viejos’, ya están cerca de los 30. Bueno sí, cuando estaba más chiquitita nos pedía y con mi marido lo conversamos, todo. Lamentablemente no se dio, pero así es la vida», agregó.

LO TIENE PRESENTE

Finalmente, fue consultada si es que en algún momento de su vida considera volver a enamorarse y pese a que no lo descartó, Tula reveló que por el momento no lo tiene ni pensado.

“Me han preguntado mucho si me vuelvo a enamorar. La verdad, mi respuesta inmediata sería no, es que ni siquiera ahora me imagino con otra persona. El tiempo lo dirá, ahorita de ninguna manera, algún día, quién sabe, no sé…”, señaló.

