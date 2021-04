Compartir Facebook

Tula Rodríguez superó con creces al coronavirus. Sin embargo, no contó con que esta enfermedad le traería ciertas secuelas y, como ella misma mencionó, esto ha provocado que su olfato no regrese en un 100%.

En una pequeña conversación con sus seguidores, la exesposa de Javier Carmona dio a conocer cómo se siente ahora después de superar la enfermedad, así como también cómo se siente con la muerte de su madre.

«Nosotros oramos todo el día y siempre hablamos que hay vida después de esta vida», sostuvo con respecto a su madre.

«Si me quedó una secuela. Te cuento que yo hasta ahora no he podido recuperar el olfato al 100%, debo estar al 50%. Cuando cocino lo hago a ciegas y el olfato no lo tengo al 100 esa es mi secuela hasta ahora», agregó poco después.

TODAVÍA SIENTE QUE LE FALTA LLORAR

Tula Rodríguez dio a conocer que, luego de varios días de la muerte de su madre, todavía le queda mucho por llorar, debido a que esta pérdida no fue nada fácil para ella.

Es así que, a través de sus redes sociales, la conductora de televisión respondió a una de sus seguidoras: «La muerte de tu mamá no creo que la puedas superar nunca. Voy hacer lo que a ella le gusta, amaba mi trabajo y en honor sigo chambeando».

«Cuando pasó lo de mi mamá, yo me quedé encerrada toda la semana y juro que lloré fue justo por Semana Santa. Aún siento que me falta llorar, pero bueno un día a la vez», agregó.

