¡Qué roche! La conductora del programa “En Boca de Todos” estaba presentando una secuencia del programa, cuando su equipo le avisó de un ‘descuido’ con el vestido que llevaba.

La secuencia de preguntas en pareja entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, había llegado a su fin. Así que era el turno de Tula Rodriguez de presentar la siguiente sección del programa.

La conductora entusiasmada, burlaba a sus compañeras por sus novios ‘fortachones’, como en el caso de Lizarzaburu y del esposo de Maju Mantilla. Hasta el momento la cámara solo la ponchaba de la cintura para arriba.

De pronto, hubo un cambio de cámara y se podía notar a la conductora sentada, con las piernas juntas y con un vestido azul corto. Es allí que la producción se da cuenta de que la que hizo ‘clic’ con Javier Carmona, estaba dejando ver más de lo debido.

Rápidamente le avisaron a la conductora, que de inmediato, optó por ponerse de pie, para no volver a tener el mismo inconveniente.

“Ay no, perdón la falda. Ay, Dios Mío. Disculpen, no me sé sentar. Me están mirando todo” comentó Tula, al aire.

El incidente no fue mayor, y la conductora solo continúo con el programa. ¡Toda una profesional!

