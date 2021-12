Tula Rodríguez tras coquetear con ‘Gato’ Cuba: “Lo veo pillín”

Compartir Facebook

La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, volvió a hacer de las suyas luego de poner nervioso al propio Rodrigo Cuba y se volvió a referir al futbolista, ahora en su soltería.

Como se recuerda, la expareja de Melissa Paredes se enlazó con dicho programa de espectáculos y Tula Rodríguez le propuso formar parte del calendario 2022 de los más guapos de ‘En boca de todos’. El pelotero, sin problema, aceptó con la condición que muestren bien su figura.

“Él ha dicho que quiere que se le vea todo. Lo veo pillín pero si él está soltero, está con la libertad. Que sea feliz, que coma perdices, que haga lo que él quiera”, respondió para América Espectáculos.

Tula Rodríguez coquetea con Rodrigo Cuba: “Tú sabes de buen lomo”

Rodrigo Cuba se enlazó con ‘En boca de todos’ y habló largo y extenso en una divertida entrevista con los conductores de dicho programa.

La expareja de Melissa Paredes no dudó en conectarse con el programa de Tula Rodríguez y Maju Mantilla. «Contento de poder apoyar a Beto y a Ivana que son buenos amigos y yo feliz por ellos que puedan abrir un negocio más», dijo en un inicio durante la trasmisión en vivo. Sin embargo, no se imaginó recibir un polémico comentario por parte de la conductora Tula Rodríguez.

«Gatito cual es el plato que has probado que has dicho este el que te recomiendo», dijo en un inicio la figura de En boca de todos. Al respecto, Rodrigo Cuba contestó fuerte y claro. «Hay un buen lomo saltado acá», dijo la popular ‘Peludita’.

No contenta con lanzarle una primera, en una segunda, Tula Rodríguez le dijo: “Usted anda buscando los lomos y me parece bien… usted sabe de buen lomo y me parece bien”, agregó.

