Tula sorprende con tremenda confesión: «Era súper piojosa, mi mamá no sabía cómo sacarlos»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tula fue la invitada en el programa Mande quien Mande y donde dejó a todos ‘boquiabiertos’ cuando contó la anécdota en su niñez.

La ex conductora se emocionó al volver a su ex estudio de televisión para ser parte de una divertida dinámica. Pero lo que nadie se esperaba era la tremenda confesión que dejó a todo en shock al contar que en su niñez tuvo piojos.

La actriz fue sometida a varias rondas de preguntas, es por ello que alzó la mano cuando María Pía preguntó lo siguiente: “Que levante la mano el que usaba kerosene en la cabeza para matar piojitos”.

A lo que la ‘Peludita’ respondió: “He sido piojosita. A todas nos ha pasado. Mira, quien no ha tenido piojos es porque no ha vivido”, comentó frente a cámaras.

TULA ENVÍA REFLEXIVO MENSAJE A LOS PADRES DE FAMILIA

Previas a inicio de la etapa escolar, Tula posteó un contundente mensaje a través de redes sociales para luchar contra el bullying.

La actriz hizo un llamado en redes al compartir un mensaje a pocos días del inicio del año escolar e hizo un pedido a todos los padres para luchar contra el bullying: “Están por empezar las clases y te quiero pedir un favor, siéntate con tu hijo/a unos minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito o blanquito, que no tiene nada de malo llevas las mismas zapatillas todos los días, explícale que una mochila usada carga los mismos sueños que una de carrito”, decía en el texto.

“Enséñale por favor, que no excluya a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que uno. Explícales que las burlas duelen y que a la escuela se va a aprender, no a herir a alguien más. Tu y yo valemos lo mismo. La educación empieza en casa”, indicó.