Tula y Maju Mantilla en shock al ver a André Carrillo en ropa interior

Luego de conocer que no solo Paolo Guerrero lanzó su marca de ropa interior, sino también hizo lo propio André Carrillo, Tula Rodríguez y Maju Mantilla se quedaron impactadas y boquiabiertas con la sesión de fotos del ‘chocolatito’.

“Mira la cara de las dos, totalmente impresionadas, parece que me vieron en calzoncillo”, comentó Ricardo Rondón ocasionando que las presentadoras reaccionaran. “¿Tan corto fue el video?”, comentó Maju generando risa entre los presentes, mientras que Tula Rodríguez dijo: “Maju tiene razón, deléitate”.

“Para mí es un papaíto, que está bueno, un tremendo abdomen, el chico está guapo”, agregó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez revela que no celebró Halloween: “Ni nos disfrazamos, ni nada de eso”

La popular ‘Peludita’ confesó en su red social que ella ni su hija celebran Halloween pues es algo que no le interesa.

Tula Rodríguez sorprendió a todos sus seguidores al contar que no celebró la ‘Noche de Brujas’: “Estoy con Vale contentas, una porque nos vamos al cine después de dos años prácticamente. Nosotros no celebramos Halloween ni nos disfrazamos ni nada de esas cosas, así que nos vamos a comer un rico y delicioso pollo a la brasa”, comentó.

Después pidió sugerencia a sus seguidores para que le ayuden qué película puede ver en el cine: “Estamos en duda de dos películas Venom y Ainbo… yo quiero ver Ainbo”, indicó.

Tula ‘chanca’ a Ivana: “Es bonita, pero no sé si está a mi nivel de belleza”

La conductora de ‘En boca de todos’ Tula Rodríguez, volvió a hacer de las suyas y esta vez se la agarró con la reciente mamita Ivana Yturbe, la misma que fue nominada por TC Candler, al “Rostro más bello del mundo 2021”.

En una transmisión en vivo, Ivana comentó todos los pormenores en su experiencia como madre y también, el espacio, le permitió recibir halagos por parte de las conductoras de ‘En boca de todos’.

“Ivana es bonita, bella, pero no sé si esté a mi nivel de belleza del rostro”, comentó Tula Rodríguez y le pidió al director de cámaras que la ponche en primerísimo plano. “Mi carita hermosa, a mis 44 años porque ni me quito ni me saco nada. Este rostro solo tiene un par de sombritas un contour por aquí, una pestañita loca y un brillito. Tú, Ivana, ¿Qué tienes?”, le dijo.

