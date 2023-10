“Tuve mis momentos humillantes”: Fiorella Retiz se confiesa y envía indirecta ¿a Aldo Miyashiro?

¡No le digan! Fiorella Retiz ha logrado hacer su catarsis tras el ampay con Aldo Miyashiro gracias a “La Casa de Magaly”. El reality de la “Urraca” ha permitido conocer más de la comunicadora y se ha ganado el cariño de muchos, quienes en redes sociales le expresan todo su apoyo. Justamente, innovando y tratando de acercarse más a sus fanáticos, realizó un EN VIVO en Tiktok junto a una amiga y sorprendió al revelar que en el amor tuvo sus “momentos humildes”, pero también “momentos humillantes”.

Fiorella Retiz y sus momentos humillantes

El uso de las redes sociales como medio de comunicación entre artistas y seguidores se ha vuelto más común de lo pensado. Diversas figuras del espectáculo nacional usan este método para conectarse directamente con sus fanáticos y una de ellas es Fiorella Retiz.

La comunicadora recientemente ha incursionado en el mundo del Tiktok y ahora se luce haciendo EN VIVO para deleite de sus seguidores. El último fin de semana, realizó una transmisión junto a una de sus amigas, quien la “echó” al hablar de sus amores.

“Tú has tenido tus momentos humildes, pero también humillantes jajaja. Mejor no me hagas hablar”, indicó la amiga de la Retiz. Ante esto, la reportera no tuvo más reparo que respaldar lo dicho por su amiga. “Sí, en algún momento tuve mi momento bien humillante”, acotó la rubia.

Esta confesión desató un revuelo en su transmisión, ya que muchos consideraron esa frase como una indirecta bien directa para Aldo Miyashiro. Los usuarios no se quedaron callados y expusieron a Fiorella Retiz en los comentarios.

“Alaaa, mejor etiqueta a Aldo Miyashiro”, “como siendo tan bonita te puedes meter con ese feo”, “ese fue tu momento wantán”, “porque te metiste con alguien casado?”, “tu momento recontra humillante, de eso no hay duda”, señalaron los usuarios.

Duros momentos

Cabe resaltar que hace unas semanas, mediante su canal de difusión de Instagram, Fiorella Retiz dio a conocer los duros momentos que pasó a raíz del ampay con Aldo Miyashiro.

“Últimamente paro sedada y mi medicamento me ayuda. Es totalmente natural”, indicó en un inicio en sus redes, para luego agregar. “Estoy tomando mis gotas cada seis horas, me ayudan a poder descansar. En mi caso es porque estoy alterada”.

También, Fiorella Retiz brindó mayores detalles sobre su día a día. La comunicadora señaló que no se encuentra en su mejor momento, ya que permanece sedada constantemente, pero confía en superarse y volver a ser la misma de antes.

“Por ahora me la paso durmiendo. He tenido mejores épocas creo, estaré mejor, ya verán. Es un proceso, lastimosamente mi estrés me afecta físicamente y a eso sumemos mi ansiedad”, agregó Fiorella Retiz.

Para tranquilidad de sus seguidores, la comunicadora ha decidido pasar la página y promete regresar con más fuerza. “Quiero regresar y sentirme bien. Leí por ahí que es mejor distraerse y juntarse con amigas y crear bonitos recuerdos”, finalizó.