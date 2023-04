«Tuvo buen corazón», joven agradece que ladrón le haya devuelto su celular

Compartir Facebook

Una joven contó a través de sus redes la extraña experiencia que vivió con un hombre que al parecer era un ladrón quien le robó el celular pero minutos después se arrepintió y de forma amable lo devolvió a su dueña.

Ladrón se arrepiente

Según una mujer llamada Vicky, usó su cuenta de Tiktok para expresar su asombro ante una experiencia que vivió en el metro de su país. Pues la mujer se topó con un hombre a la salida de su estación y chocó de casualidad con el sujeto a quien le pidió disculpas y le dijo «Disculpa, que tenga un bonito día».

Al parecer estas palabras habrían conmovido al delincuente quien se acercó minutos después a la joven dejándola pasmada sin saber como reaccionar.

“Te lo iba a robar, pero es que me has caído tan bien, que no podía”, le dijo el sujeto, haciendo referencia al teléfono que le acababa de sustraer de los bolsillos a la chica, sin que ella se diera cuenta.

De buen corazón

De inmediato Vicky no supo que decir y solo atinó a recibir su móvil sin decir palabra alguna al sujeto que por poco y se convierte en su verdugo.

“Me quedé congelada, con el móvil en la mano, viendo cómo se marchaba, supongo que tenía buen corazón”, dijo la mujer.

El sujeto le devolvió el celular y la muchacha no supo qué hacer. Tras contar su historia en TikTok se hizo viral de inmediato y la mayoría de los usuarios quedaron sorprendidos por la directa y cruda sinceridad del ladrón.

Delincuencia en España

De acuerdo a estadísticas de España del 2021 ha logrado registrar la tasa de criminalidad del país teniendo como resultado las siguientes cifras.

La criminalidad en el conjunto de España ha variado un 22,21 por ciento en lo que va de año (hasta el trimestre 3 de 2022) respecto al mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 1.734.625 infracciones penales, según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.