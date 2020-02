‘Tyson’ Galliquio podría ir a cana tras denuncia de su exesposa

John Galliquio exjugador de Universitario fue denunciado por su expareja Kharla Gómez Cavero en la ciudad de Pisco por agresión física y ahora el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia ha ordenado su internamiento en un penal

Cabe mencionar que anteriormente la ex esposa del futbolista lo denunció públicamente en diversos programas de televisión y mostró los golpes que le propinó John Galliquio y las amenazas que tuvo con ella.

Asimismo, Latina Televisión señaló que Kharla Gómez Cavero contó que Galliquio intentó ahogarla en el mar y la golpeó con un palo cuando le reclamó por la pensión de sus dos hijas. La orden de captura e internamiento del exjugador está vigente en Ica desde el último miércoles 12 de febrero.

Un audio difundido por el programa Nunca Más de ATV reveló que Galliquio amenazó de muerte a su exesposa. “Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar”, se le escucha decir al exdefensor.

La víctima denunció que Galliquio la golpeó y pateó “hasta el punto de hacerme vomitar sangre”. “Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle y no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate”, contó la mujer.