«Soy una persona fuerte y valiente», ‘Uchulú’ confiesa como sobrelleva las críticas en su contra

Etza Won, mejor conocida como ‘La Uchulú’ se sinceró en sus redes sociales con sus fieles seguidores y reveló detalles de su vida privada.

Es así que el hilarante personaje expresó como se siente ante las diversas críticas que constantemente recibe por su apariencia física y por su orientación sexual.

Fuerte confesión

‘La Uchulú’ usó sus redes sociales para revelar una fuerte verdad y realidad, pues la cómica confesó que hasta la actualidad recibe críticas negativas, sin embargo, ha sabido manejar sus emociones y no permitir que eso la afecte.

«Soy la persona que siempre quise ser, fuerte, valiente, capaz, optimista. Esta soy yo ahora no me avergüenza mi pasado», dijo inicialmente.

Además, recalcó que anteriormente les prestaba atención a los comentarios en redes sobre su aspecto, pese a ello aprendió a vivir con ese tipo de opiniones pues es consciente que no podrá evitarlas.

«Claro está que antes quizás me afectaban los malos comentarios o lo que tanto me cuestionan, pero qué más da eso no me suma eso no me multiplica me parece gracioso», afirmó la «Uchulú».

Asimismo, confesó que a diario trabaja en su autoestima y en cómo se percibe ella misma para que pueda así amarse lo suficiente para que los comentarios negativos no influyen de manera que cuestione nuevamente la calidad de persona que es.

«Cada día trabajo en mi autoestima haberte como yo quiero porque solo importa uno mismo hay mucha gente vacía que siempre va a estar detrás de ti cuestionándote cada paso eso es inevitable», agregó.

Finalmente invito a sus seguidores a que trabajen en su amor propio y que dejen de lado los comentarios negativos para que así cada uno se dé la oportunidad de vivir con respeto amor y tolerancia.

«Date el gusto de brillar sonríele a la vida solo tenemos una oportunidad de vivir», finalizó la Uchulú.

Mala suerte en el amor

En una entrevista que dejó a todos con la boca abierta en «Hablemos de Belleza», la Uchulú nos compartió un relato amoroso digno de una telenovela. Resulta que hasta hace poco, mantuvo una relación de año y medio con un hombre casado. ¡Sí, como lo oyen! Un hombre casado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨LA UCHULU✨ (@lauchulu)

«No, no estoy enamorada. Enamorada de la vida y del dinero. Tuve una relación de un año y medio, que lo terminé hace tres meses porque no dio para más. Él tenía su mujer y su hijo, no es broma, él supuestamente había terminado con su mujer. Me había mentido. Ocurrió en Pucallpa», dijo la Uchulú en medio de la confesión.

Pero no todo acaba ahí. La Uchulú, quien participó en «La Casa de Magaly», también compartió cuáles son sus expectativas para un futuro romance.

«Se necesita plata para conquistarme. Yo no necesito un hombre millonario, necesito un hombre que tenga un trabajo, que pueda solventar sus necesidades. Yo tengo mi propio dinero, quiero que me aporte en crecer, que tenga mente de empresario», agregó con franqueza.