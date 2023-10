‘Uchulú’ confiesa que terminó con su novio al enterarse de que era la amante: «Él tenía su mujer y su hijo»

¡La Uchulú nos sorprende con un relato de corazón roto! La popular comediante compartió detalles sobre una relación amorosa que la tuvo pasando por un mal trago. ¡Vamos a ver qué nos cuenta!

¿Qué dijo la Uchulú?

En una entrevista que dejó a todos con la boca abierta en «Hablemos de Belleza», la Uchulú nos compartió un relato amoroso digno de una telenovela. Resulta que hasta hace poco, mantuvo una relación de año y medio con un hombre casado. ¡Sí, como lo oyen! Un hombre casado.

«No, no estoy enamorada. Enamorada de la vida y del dinero. Tuve una relación de un año y medio, que lo terminé hace tres meses porque no dio para más. Él tenía su mujer y su hijo, no es broma, él supuestamente había terminado con su mujer. Me había mentido. Ocurrió en Pucallpa», dijo la Uchulú en medio de la confesión.

Mira también: ¡Quiere choque de espadas! La “Uchulú” confiesa su amor por Renzo Spraggon: “Me gusta porque es hombre”

Pero no todo acaba ahí. La Uchulú, quien participó en «La Casa de Magaly», también compartió cuáles son sus expectativas para un futuro romance.

«Se necesita plata para conquistarme. Yo no necesito un hombre millonario, necesito un hombre que tenga un trabajo, que pueda solventar sus necesidades. Yo tengo mi propio dinero, quiero que me aporte en crecer, que tenga mente de empresario», agregó con franqueza.

Las relaciones de la Uchulú

Ahora bien, esto no es nuevo para la Uchulú. A lo largo de su vida ha tenido tres relaciones sentimentales, pero ninguna de ellas fue precisamente un cuento de hadas.

«Yo he tenido tres relaciones serias, uno me dobló la mano y me engaño, el segundo ha jugado conmigo, porque supuestamente estaba saliendo conmigo siete meses y tenía una relación de ocho meses y este último que tenía su mujer y su hijo», reveló.

Por otro lado, en la entrevista en el programa «Hablemos de belleza», recordó el momento que le afectó más en «La Casa de Magaly»: cuando mostraron su identificación personal en la pantalla.

@hablemosdebellezaoficial 😱¡¡ENTREVISTA A LA UCHULÚ!!😱 Nos visitó LA UCHULÚ en el Baúl de los Secretos, donde nos cuenta detalles sobre su vida y mucho más🤭

«No me molesta que digan mi nombre, lo que me molesta es que me pongan el DNI en la cara sin tener el permiso ni el consentimiento mío para mostrar mi identidad a nivel nacional, no me molesta decir mi nombre. La acción es que ellos quisieron hacerme sentir mal, no me pareció que lo hagan de esa manera», indicó.

La historia de la Uchulú demuestra que, en ocasiones, el amor nos lleva por caminos inesperados y a veces tortuosos. A pesar de los obstáculos en el camino, esta talentosa comediante sigue adelante, manteniendo su buen humor y sus metas claras.