Uchulú enamorada de Patricio Parodi promete hacerle un amarre: “Yo te quiero para mí”

La popular ‘Uchulú’ llegó hasta el set de ‘Esto es guerra’ e hizo tremenda confesión que dejó boquiabiertos a más de uno.

“Está emparejándose con otra persona y eso me pone mal. Ella es una cara de carachama. Me da cólera en vez de que lo emparejen conmigo”, dijo la humorista de ‘El Reventonazo de la Chola’.

La cómica se llevó gran sorpresa cuando vio que Patricio Parodi le daba poco interés así que le hizo advertencia que lo dejó mudo. “Él no me preocupa porque haré mi amarre. Yo te quiero para mí”, agregó.

Por su parte, Patricio Parodi dijo no creer en esas cosas uy más bien estaría dispuesto a presentarle un amigo haciendo referencia a Ignacio Baladán. “Yo no creo en nada de eso. Yo personalmente no creo en eso”.

“Pero si tú no crees, va funcionar. A la ex déjala ir, el futuro te va dar algo y ese mejor soy yo”, le dijo la popular TikToker.

«No puedes soltar info sin pruebas», le dice Patricio a ‘Samu’ Suárez

El chico ‘reality’ Patricio Parodi salió a defender a su amiga Luciana Fuster después de las declaraciones del comunicador Samuel Suárez quien solo dijo que estaban en fuertes coqueteos más nada.

Y es que después de esos comentarios de Suárez, Fuster salió con todo y lo tildó de ‘sin oficios’ a Samuel y este ni corto ni perezoso salió a defenderse minutos después en su página Instarandula.

Sin embargo, el guerrerito no soportó que el periodista hable ‘de más’ y sin pruebas en sus redes incentivando que el público cree sus propias teorías sobre un supuesto romance entre ambos personajes.

“Con Luciana somos amigos, grabamos Tiktok, ni siquiera he grabado Tiktok ahorita porque no nos ha dado el tiempo, no hemos coincidido con mucho espacio para grabar, pero seguro algún día que tengamos La Academia y sí nos quedemos bastante rato, así que como he grabado con Rosángela, grabaré con ella”, respondió Patricio Parodi.

Además para declaraciones al programa de América Espectáculos el ‘chico reality’ afirmó que solo comparte una linda amistad con Luciana Fuster y dejó abierta la posibilidad de que si pasa algo entre ambos no tendría nada de malo pero por el momento son grandes amigos.

“De ahí a que ellos quieran especular cualquier cosa, como te digo, se inventan. De seguro con capaces de inventar que fui junto con ella, de seguro son capaces de inventar que nos sentamos juntos en una mesa. Y si fuera así ¿qué? Somos amigos, nos podemos juntar, sentar juntos si queremos, la puedo jalar a su casa si quiero porque es mi amiga, ¿me entiendes? A ella y a cualquier compañera, pero no es así, pues, hay que hablar las cosas como son”, dijo el ‘Pato’.

