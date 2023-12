«A lo Luciana Fuster», «Uchulú» presume sus nuevos retoquitos estéticos

La ‘Uchulú’ se encuentra más feliz que nunca con su nueva apariencia y es que la actriz cómica no deja de presumir los nuevos retoquitos estéticos al que se sometió hace algunos días.

Etza Wong conocida como ‘Uchulú’ afirmó que ya casi se parece a Luciana Fuster con los nuevos arreglitos que se ha sometido para verse mucho más regia y divina y es que su público ha aplaudido el cambio sutil y natural al que se sometió.

Una nueva ‘yo’

La popular ‘Uchulú’ se sometió a dos intervenciones médicas para remodelar su figura por lo que se animó a dar más detalles de estos arreglitos para el programa de Magaly TV la firme.

La humorista confesó que no descarta la posibilidad de buscar un sugar daddy que no pueda cumplir todos sus deseos.

«Este 2024 voy a buscar un viejito que me aloje en su casa, lo enamoro y luego me heredó sus propiedades», afirmó.

@lauchulu Gracias a mi sugar daddy @Dr. Oswaldo Chamorro por la tuneada navideña que me dio 💕❤️ ♬ La Triple M – Mawell

Asimismo, presumiendo sus nuevos implantes mamarios se llegó a comparar con Luciana Fuster quién también ha pasado por algunos arreglitos, aunque lo haya negado hasta el día de hoy.

Finalmente, la ‘Uchulú’ fue cuestionada sí más adelante tiene planeado hacerse la intervención del cambio de sexo y es que la actriz se encuentra en su proceso de conversión a chica trans.

«Eso te lo digo en otra entrevista para que tengas más contenido», confesó entre risas pues la muy querida Uchulú siempre se ha mostrado orgullosa de la mujer trans que es a pesar de constantemente recibir críticas en redes.

Cabe resaltar que la humorista se sometió a una rinoplastia y una colocación de implantes mamarios al cabo de unos días Etza ya se encuentra como nueva lista para volver a los escenarios junto a su público

«Apareciendo ya con todo lo que me he hecho en mi cuerpito. Pensé por mucho tiempo dar este paso de operarme», agregó.

Lidia con críticas

‘La Uchulú’ usó sus redes sociales para revelar una fuerte verdad y realidad, pues la cómica confesó que hasta la actualidad recibe críticas negativas, sin embargo, ha sabido manejar sus emociones y no permitir que eso la afecte.

«Soy la persona que siempre quise ser, fuerte, valiente, capaz, optimista. Esta soy yo ahora no me avergüenza mi pasado», dijo inicialmente.

Además, recalcó que anteriormente les prestaba atención a los comentarios en redes sobre su aspecto, pese a ello aprendió a vivir con ese tipo de opiniones pues es consciente que no podrá evitarlas.

«Claro está que antes quizás me afectaban los malos comentarios o lo que tanto me cuestionan, pero qué más da eso no me suma eso no me multiplica me parece gracioso», afirmó la «Uchulú».

Asimismo, confesó que a diario trabaja en su autoestima y en cómo se percibe ella misma para que pueda así amarse lo suficiente para que los comentarios negativos no influyen de manera que cuestione nuevamente la calidad de persona que es.

«Cada día trabajo en mi autoestima haberte como yo quiero porque solo importa uno mismo hay mucha gente vacía que siempre va a estar detrás de ti cuestionándote cada paso eso es inevitable», agregó.