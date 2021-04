UEFA amenaza a nueva Superliga

Compartir Facebook

Ultimátum. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se declaró en contra de la realización de la Superliga Europea y advirtió que los futbolistas que jueguen este nuevo certamen no podrán hacerlo por sus respectivas selecciones.

“Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, no lo podrán hacer con su selección. Todas las confederaciones están de acuerdo con eso”, señaló Ceferin ayer luego de la oficialización de la Superliga Europea. “El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite.

La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros.

No vamos a permitirlo”, agregó. Aleksander Ceferin, además no dudó en considerar el nuevo certamen en una “propuesta vergonzosa” de entidades “guiadas por la codicia” y “escupe en la cara a todos los que aman el fútbol”,

Los 12 clubes fundadores de la Superliga Europea son: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milán, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur

De otro lado, se informó que se ha aplazado hasta el viernes la decisión definitiva sobre las sedes que albergarán la Eurocopa 2020, que fue derivada para este año debido a la pandemia de coronavirus.