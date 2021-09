«Un anillito de utilería…fue un chiste», le dice Magaly a Vílchez por pedida de mano

Compartir Facebook

Como se recuerda el último fin de semana Carlos Vílchez se animó a pedirle la mano a su novia Melva Bravo durante el desarrollo del programa, sin embargo la ‘Urraca’ aprovechó para mandarle su ‘chiquita’.

La conductora dijo que la ‘roca’ que le regalo le habría costado dos soles ya que era un accesorio sacado como parte de la utilería del programa por lo que no le quería nada el ‘show’ realizado en el segmento humorístico.

“Este es un anillito de utilería, que se compra en cualquier sitio por dos soles. Eso fue un chiste, fue una tomadura de pelo, o sea porque más eran las risas y las burlas. Yo creo que no se debió de interpretar, a menos que el actor diga lo contrario, como una pedida de mano. A mí no me lo pareció”, señaló.

Asimismo, indicó que hubiera sorprendido a su pareja al entregarle un anillo real, por lo que este hecho lo calificó como ‘irrespetuoso’.

“A mí me das un anillo de dos soles, de utilería y en medio de un sketch donde todo el mundo se está burlando de mí, agarro el anillo y te lo tiro”, sentenció.

Carlos Vílchez y su curiosa pregunta: “Qué raro… ¿por qué se alegran cuando uno se casa?

El cómico sorprendió a todos sus seguidores con esta curiosa pregunta en su cuenta de Instagram tras pedir la mano a su novia.

Carlos Vílchez se pronunció en su red social luego de que le pidiera la mano a su pareja, aprovechó para preguntar a sus seguidores: “Qué raro… ¿por qué se alegran cuando uno se casa?”, escribió.

SORPRENDE A SU NOVIA CON ROMÁNTICA PROPUESTA DE ‘MATRI’

El actor cómico sorprendió a más de uno al ponerse de rodillas y pedirle a su pareja que se case con él, en plenas grabaciones del programa JB.

“Te juro por la vida de mi familia que a partir de hoy en adelante, serás la única mujer de mi vida, es por eso que te digo, si te quieres casar conmigo”, dijo Vílchez.

Todos los actores y actrices que eran parte del sketch se emocionaron con las palabras de Vílchez que se notaron muy sinceras. Vílchez se puso de pie y abrazo muy efusivamente a Melva.