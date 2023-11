“Un cara a cara delante de cámaras”: Ethel Pozo revela que quiere ser entrevistada por Magaly Medina

¡Se prende la televisión peruana! Gisela Valcárcel y Magaly Medina protagonizan la rivalidad más grande en la historia de la farándula “lorcha”. La popular “Urraca” ha sido duramente crítica con la “Señito” y también con su hija, Ethel Pozo. Sin embargo, pese a los comentarios en contra, la conductora de “América Hoy” sorprendió al confesar que le gustaría ser entrevistada por “Maga” e incluso señaló que no tendría problemas en ir al set de ATV.

¿Ethel Pozo será entrevistada por Magaly Medina?

Durante su corta carrera televisiva, Ethel Pozo ha sido duramente cuestionada por Magaly Medina y otros conductores de televisión. Muchos señalaron que ella estaba en la televisión gracias a su mamá y que sin ella, no conduciría absolutamente nada.

Pese a las constantes críticas que ha recibido por parte de la “Urraca”, Ethel Pozo señaló que le encantaría visitar su set y ser entrevistada por Magaly Medina. En una entrevista con “Zagaladas”, la esposa de Julián Alexander habló de todo y confesó que no le dan permiso para la tan ansiada entrevista con “Maga”.

“A mí me gustaría ir donde Magaly, pero no me han dado permiso. Eso lo sabe “Papá Armando” (productor de “América Hoy”). Me encanta conversar”, señaló Ethel Pozo.

El entrevistador la cuestionó porque la entrevista podría significar una “exposición” más directa a las críticas, sin embargo, Ethel Pozo le restó importancia a este detalle. “Yo me expongo todos los días. Creo que lo que ella tenga que expresar me lo dirá y yo le responderé. Quiero que escuche la otra parte de la historia”, acotó Ethel Pozo.

“Ella (Magaly Medina) y Rodrigo (Gónzales) hablan de algo que no es verdad, pero no los juzgo. Ellos hablan de algo que no es y me gustaría darles mi punto de vista”, agregó la conductora.

Reconoce su trayectoria

En otro momento de la entrevista, Ethel Pozo no fue ajena a todo lo que Magaly Medina ha logrado hasta el momento en la televisión peruana. La conductora de “América Hoy” señaló que la “Urraca” es una mujer de mucho éxito y tiene un gran mérito por ello.

“No puedo ser mezquina. Magaly es una mujer de mucho éxito, es una de las mejores en la televisión”, indicó Ethel Pozo.

Finalizando la entrevista, señaló que estará atenta ante un posible llamado de la “Urraca” para una entrevista y si se dan las condiciones (ella no puede ir a ATV por contrato con América), gustosamente estaría cara a cara con Magaly.

“Primero sería que me inviten. Tal vez dice que no tiene nada que hablar conmigo, pero sí me invita y yo estoy libre (sin contrato), con todo gusto voy”, dijo Ethel.