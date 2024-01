¿Un ‘choque y fuga’? Raúl Cárpena revela fogoso encuentro con Johanna San Miguel

¡Fuego! Les contamos el chisme que está dando que hablar en «Esto es Guerra». Resulta que Raúl Cárpena, el guerrero de moda, contó de más en vivo al revelar un encuentro más que picante con nada más y nada menos que la conductora del programa, Johanna San Miguel.

¿Un ‘choque y fuga’ entre Raúl Cárpena y Johanna San Miguel?

En pleno programa en vivo de «Esto es Guerra», Raúl Cárpena, el guerrero de moda, dejó impactados a todos al confesar un encuentro más que candente con la conductora del programa, Johanna San Miguel.

«¿Raúl, es cierto que tú y Johanna estuvieron juntos en una maletera?», dijo Cristian Rivero lo que asombró al público. «Pero todas las cosas que hicimos en esa maletera nunca las he contado», contestó Raúl Cárpena ocasionando que el público gritara de emoción.

Todo sucedió en pleno programa cuando presentaban a un nuevo concursante. Johanna San Miguel, la ‘Chata’, no pudo resistirse y empezó a coquetearle a Kevin, el nuevo participante de nacionalidad venezolana. Esto desató la furia de Raúl, quien no se quedó calladito y soltó la bomba del año.

«Bienvenido Kevin, espero que cumplas con las expectativas. No te dejes llevar por la chata, porque lo mismo que te pinta a ti me pintaba a mí el año pasado», expresó, provocando revuelo en todo el set.

Katia Palma, otra de las conductoras, no se aguantó y le preguntó directo a Raúl si Johanna lo llevaba a su casa. Y Raúl, sin pelos en la lengua, respondió: «Sí, claro, varias veces, varias veces». ¡Qué fuerte!

Renzo Schuller, queriendo más chisme, quiso saber si Raúl se quedó a dormir. Aquí Raúl solo hizo un gesto como diciendo «no puedo contar más». El show se armó en vivo todos asombrados por lo que acababan de escuchar.

¿Johanna San Miguel menosprecia encuentro con Cárpena?

Pero lo más impactante fue la respuesta de Johanna San Miguel. La ‘Mamá Leona’ no se dejó amedrentar y menospreció el supuesto encuentro íntimo. «Ay Raúl, como perdí el tiempo contigo. Qué horror, que mal estaba. De verdad, cuando una está necesitada se levanta cualquier cosa», le tiró Johanna.

Pero prepárense, porque Raúl no se quedó callado y soltó una bomba que dejó a todos boquiabiertos: «Chata, podrás decir lo que quieras, pero todas las cosas que hicimos en esa maletera nunca las tendrás». ¡¿Qué?! La audiencia estallaba con las confesiones.

Hace poco, Johanna San Miguel subió una historia a su Instagram con Raúl Cárpena diciendo: «He vuelto a los brazos de mi amado. Colágeno puro». A lo que el chico reality respondió: «¿Qué pasa, amor? ¿O no les has contado todavía?, ¿no les has dicho?». Finalmente, Johanna preguntó: «¿Vamos a la maletera?». Pregunta por la que ambos se terminaron riendo.

Así que, «Esto es Guerra» nos regaló un pedacito de telenovela con Raúl Cárpena y Johanna San Miguel como protagonistas. Estamos ansiosos de ver cómo sigue esta historia de enredos y emociones fuertes.