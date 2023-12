«Un corazón inmenso»: Beto Ortiz dedicó emotivas palabras a Pedro Suárez Vértiz y reveló sus últimos chats

El comunicador Beto Ortiz no es ajeno a la muerte de su amigo Pedro Suárez Vertiz. En sus redes sociales, hizo referencia a la última entrevista que la esposa del exmiembro de Arena Hash, Cynthia Martínez, concedió en su programa ‘Beto a Saber’. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el presentador compartió que el músico de rock estuvo muy interesado en la entrevista y compartió la conversación que tuvo con él por WhatsApp. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Beto Ortiz recuerda su última conversación con Pedro Suárez Vértiz

El periodista Beto Ortiz rememoró la reciente entrevista que le otorgó Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez Vértiz, donde sin reservas indagó sobre el cantante. Según el periodista, Suárez Vértiz siguió con gran interés este diálogo y compartió la conversación que sostuvieron a través de WhatsApp.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador dejó ver el pesar que sentía ante esta repentina muerte de Pedro Suárez Vértiz. Asimismo, publicó: “No se va. No se va. Pedro no se va”.

“Hace cosa de un mes, grabamos un programa de fin de año con Cinthia, la esposa de Pedrito Suárez Vértiz y mientras lo hacíamos, él me iba enviando sus comentarios por WhatsApp y yo los iba leyendo en pantalla. (Como me los escribió para hacerlos públicos, ahora estoy publicándolos en este post)”, publicó en sus redes sociales.

“Conversar con su encantadora alma gemela mientras chateaba con él era lo más parecido a volver a hacer algo que hicimos tantas veces, pero que ahora ya era imposible: entrevistarlo. Pedrito se quedó felicísimo con aquel programa y lo promocionó en sus potentes redes sociales, exultante, jubiloso, más contento que un niño con PlayStation nuevo”, acotó el periodista.

Agradecido con el cantante nacional

Beto Ortiz describió a Pedro Suárez Vértiz como un «un alma antigua» y una «mente luminosa e indescifrable». Según el periodista, el cantante era «un ser de otra galaxia». Además, rememoró un incidente en el que estuvo al borde de la muerte debido al COVID-19.

“Nunca me voy a olvidar del día de 2020 en que, mientras otros hacían fervorosas cadenas de oración para que – de una vez por todas – me muriera de COVID en una cama del Rebagliati, Pedrito escribió un post celebrando que no me morí. Su generosidad no era cosa de este mundo”, sostuvo.