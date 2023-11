«Un crack de la improvisación» Usuarios elogian el desempeño actoral de Armando Machuca

Sin duda alguna Armando Machuca se ha ganado el cariño de todo su público. Además, se hizo más popular tras participar en «El Gran Chef Famosos». Sin embargo, detrás de su carisma y simpatía hubo diversos problemas que el actor enfrentó y superó para llegar a donde se encuentra actualmente. Por estos motivos, él contó algunos detalles de lo que fueron sus inicios en la actuación en una entrevista con el «Flaco» Granda. Conoce más detalles en la siguiente nota,

También te puede interesar leer: “Para nosotros tú eres el ganador”: Usuarios en redes “estallan” tras segundo lugar de Armando Machuca en “El gran chef famosos”

Ahora me dicen Machuca por «El Chef»

Luego de revelarse un fragmento de la entrevista entre el «Flaco» Granda y Armando Machuca, muchos usuarios no dudaron en llenar de elogios al actor. Recordemos que él se ha ganado el cariño del público a lo largo de toda su trayectoria. Sin embargo, tras su participación en «El Gran Chef» su popularidad creció a un más. Incluso, todos tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de este increíble actor.

@grandagiancarlo Este lunes 6 a las 8:00 pm. Armando Machuca en Tiempo Muerto. 🎙️☠️ La charla con el capitán. 🫡 📌 Suscríbete gratis y mira la entrevista con el link de mi BIO. 📲 ♬ sonido original – Giancarlo Granda

En tal sentido, el actor contó algunos detalles de los obstáculos que atravesó antes de llegar a donde se encuentra actualmente. «Antes de Pataclaun intenté mucho entrar en novelas. Hacía mis castings y todo, pero nada. Había mucho estigma. «Este chico solo hace muecas. No es tan graciosito». Ahora todos me dicen Machuca por «El Chef», pero antes todo el mundo me decía capitán, comandante y coronel (refiriéndose a uno de sus papeles más conocidos en la televisión). Yo en el fondo creo que nunca quise entrar a al universidad. Yo hubiera querido ser actor de frente creo y en el teatro con las justas también para satisfacer el corazón», comentó Armando Machuca.

Incluso, opinó sobre el show que ofrece «Hablando Huevadas». «Yo no he visto ningún show de Hablando Huevadas completo. Yo creo que todo tiene su lugar. Ellos no te van a obligar a ver algo que no quieres ver. Sí siento que a veces se cruzan algunas cosas que yo no cruzaría por ejemplo, pero también creo que es parte de crecer», puntualizó.

Usuarios elogiaron al actor

Tras revelarse un fragmento de la entrevista, muchos internautas resaltaron la labor de Armando Machuca en la actuación. Además, algunos señalaron que es todo un crack en la improvisación, pues asistieron a uno de sus presentaciones en el teatro. De igual forma, es evidente que Armando Machuca se ha ganado el cariño de todo el público, sobre todo durante su participación en el reality culinario, en donde fue uno de los favoritos.

«Armando Machuca es un crack en la improvisación», «Si tienen la oportunidad de asistir a un taller de impro, vayan», «Machuca es un crack, un genio de la comedia. No comparen», «Opino lo mismo que Machuca», «Él es uno de los actores que la industria de actuación peruana necesita», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.