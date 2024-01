¡Un encuentro especial! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa recibieron el año juntos en Punta del Este

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dieron la bienvenida al 2024 con una fiesta que no tiene pierde. La pareja celebró una increíble reunión llena de amor, música y emoción en Punta del Este al lado de familiares y amigos.

Un encuentro de ensueño entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Una fiesta de Año Nuevo, un Uruguay alegre y Marcelo Tinelli y Milett Figueroa juntos. El conductor argentino la rompió con una celebración épica, y Milett fue la estrella invitada. Fue una reunión que era puro amor.

Pero eso no es todo. La fiesta tuvo de todo: baile, risas y hasta karaoke. Marcelo reunió a su familia, sus hijos estuvieron presentes, para que la pista de baile ardiera. Milett compartió videos de la celebración y se vio a todos dándolo todo. «Es imposible no contagiarse de tanta buena onda», dijo Milett en sus redes.

Romance y canciones a todo volumen. Pero lo que más llamó la atención fue el dúo romántico entre Marcelo y Milett. Se pusieron a cantar «Vivir sin ti es morir de amor» a todo pulmón. Esta pareja se mostraba feliz con el momento y con la música. «Fue un momento mágico», compartió Milett.

Marcelo no se guardó nada y soltó un mensaje sincero para todos. «Gracias por el apoyo, por los mensajes hermosos. Que este 2024 sea lleno de salud y alegría para todos ustedes», expresó el conductor en sus redes sociales.

Momentos previos a cerrar el 2024

La fiesta también tuvo su momento de reflexión. Milett enfrentó la pérdida de su tío y Marcelo le dedicó unas palabras: «Volá bien alto tío Enrique. El cielo tiene una nueva estrella». Un gesto hermoso en medio de la tristeza.

Pero no todo fue lágrimas. En el último programa, Marcelo no pudo evitar hablar de matrimonio. «La amo, ya estamos para casarnos nosotros», soltó. Milett también se animó: «El casamiento es una sensación que a mí me nace». ¿Será que se viene el ¡sí, acepto!?

En resumen, la fiesta de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fue puro fuego. ¡Amor, risas, baile y buena vibra para recibir el nuevo año! Estamos ansiosos por ver qué nos tienen preparado estos dos para el 2024.