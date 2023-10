¡Un evento de fe y devoción! Prepárate para la última procesión del Señor de los Milagros el 1 de noviembre

¡Prepárense, porque la última procesión del Señor de los Milagros está a punto de comenzar el miércoles 1 de noviembre! Esta celebración tiene profundas raíces en la historia colonial y ha estado llena de asombrosos eventos milagrosos.

Historia del Señor de los Milagros

La historia de esta festividad se remonta a un esclavo que, en el pasado, pintó la imagen de un Cristo moreno en una finca en Pachacamilla. A pesar de enfrentar sismos y esfuerzos por borrar la imagen, esta permaneció intacta, dejando maravillados a los creyentes de esa época.

Pero uno de los milagros más notables ocurrió el 28 de octubre de 1746 en Lima. Un devastador terremoto y un posterior tsunami arrasaron la ciudad, pero, para sorpresa de todos, la imagen del Señor de los Milagros sobrevivió.

El evento de este año consiste en cinco procesiones, y la última se llevará a cabo el 1 de noviembre, marcando el cierre de las festividades.

¿Cuándo iniciará la procesión?

La procesión iniciará a las 12 del mediodía desde la iglesia de Las Nazarenas y concluirá a las 7:50 p.m. en la avenida Tacna. El recorrido abarcará lugares como el jirón Callao, jirón Chancay y la avenida Emancipación. Tras esta procesión, la imagen del Señor de los Milagros descansará en la iglesia Las Nazarenas hasta el próximo año.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se contará con resguardo policial y se dispondrán de 14 ambulancias en caso de emergencias.

En este mes dedicado a la devoción, el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas ofrecerá misas diarias en horarios ampliados, desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., para que los fieles puedan participar y recibir bendiciones. Los horarios de las misas son: 5:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 pm, 1:30 pm, 4:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, 8:00 pm, 9:00 pm.

Si no puedes asistir en persona a la procesión, ¡no te preocupes! Podrás seguir el evento en línea a través de las redes sociales, como Facebook, YouTube y WhatsApp. Así, podrás ser parte de esta experiencia religiosa desde la comodidad de tu hogar.

La procesión del Señor de los Milagros es una festividad que une a la comunidad peruana en torno a su fe y devoción. Esta última procesión es una emotiva despedida al Cristo Moreno hasta el próximo año. ¡No te la pierdas!