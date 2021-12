¡Un éxito! Tony Rosado la rompe en gira nacional

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cantante de cumbia, Tony Rosado, viene dando la hora con su gran gira nacional. Jaén, Chiclayo, Nueva Cajamarca, San Martín y más han sido los escenarios escogidos por el artista.

A través de sus redes sociales, el cumbiambero no deja pasar la oportunidad y anuncia todas sus presentaciones para el deleite de todos sus fans, quienes respaldan a morir a su artista favorito. De hecho, de distintos lugares del país piden que vaya a sus ciudades.

También te puede interesar: “No es la primera vez”: Yahaira sobre nuevo ampay con Pancho Rodíguez

Con su singular saludo y siempre carisma, Tony ‘Pink’ también engríe a sus fans con saludos personalizados mediante sus redes sociales. Si quieres conocer dónde estará próximamente el gran Tony Rosado y disfrutar con él de sus canciones más icónicas, puedes visitar su Facebook oficial.

Lesly Águila aconseja a fan que lloraba por un desamor en concierto

La bella cantante de Corazón Serrano Lesly Águila vivió un triste momento cuando en el estrado del concierto pudo notar a una mujer entonando uno de los éxitos de la agrupación pero al mismo tiempo rompía en llanto.

Al parecer la mujer había sufrido una decepción amorosa y la letra de la canción «Así que olvídalo corazón», hizo que la fanática del grupo de cumbia no soportara más y se pusiera a llorar.

Definitivamente el suceso no iba a pasar desapercibido por la cantante por lo que se animó a brindarle un consejo con la esperanza de que la mujer logre visitar sus redes y sepa que no está sola. «¡No llores!, no vale la pena», fue el mensaje de la guapa Lesly quien se preocupo por una de las fans que son fieles seguidoras de la agrupación y que además proyectan sus sentimientos en cada tema musical.

Mira también: «Te amaré toda la vida», le dijo Eduardo Rabanal a Paula Arias