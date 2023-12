¿Un famoso tema de Karol G sería plagio de una canción de Corazón Serrano? Entérate aquí

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú. Según el youtuber Carlos Orozco, parte de un tema de la agrupación peruana habría sido plagiado por la famosa artista internacional Karol G.

¿Hubo plagio a Corazón Serrano?

El youtuber Carlos Orozco compartió un video muy controversial en sus redes sociales tras deslizar que hubo un plagio de parte de Karol G a una canción de Corazón Serrano. Se trataría de un tema del grupo peruano grabado hace varios años y un tema de ‘La Bichota’ grabado hace unos meses.

«Plagio de la música peruana, pero esta vez a favor. Júzgalo tú mismo. Hace tres años, Patrick Romantic y Corazón Serrano sacaron esta canción (empieza a sonar el coro de ‘No sé nada de amor’). Dime si ese corito no te suena muy parecido a esta canción que sacó Karol G (suena el coro de ‘Mientras me curo del cora’)», comenta el youtuber.

«A mí me suena que hay un poquito de plagio por ahí, pero quién soy yo para juzgar?», dijo finalmente el entrevistador en su video e invitó a sus seguidores a comentar qué tan cierto sería este presunto plagio de la artista internacional.

La reacción de los usuarios

Recordemos que la canción de Corazón Serrano y Patrick Romantik fue lanzado en noviembre de 2020. ‘No sé nada de amor’ es interpretado en la bella voz de Lesly Águila junto al artista peruano.

Según publicó el youtuber Carlos Orozco y el presunto plagio de Karol G, varios usuarios comentaron lo siguiente: «Es muy parecido, creo que si hay plagio de parte de Karol G o sus productores», «Creo que no. Para considerar plagio de haber más de 7 compases iguales y no hay. Suena muy parecido», «Lamentablemente no pasa los dos compases, ahí es difícil juzgarlo como plagio».

El tema de Karol G

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es una reconocida cantante internacional que ha creado exitosas canciones y ganado muchos premios del género reggaetón y pop urbano.

En su álbum ‘Mañana Será Más Bonito’, la cantante colombiano sumo al disco el tema ‘Mientras Me Curo del Cora’. El videoclip de esta canción ha sumado más de 206 millones de reproducciones y al inicio del tema, inicia con el clásico ‘Don’t Worry Be Happy’ de Bobby McFerrin.

Varios seguidores de la cantante han quedado encantados con esta canción de Karol G, que sigue ascenso en su carrera musical. Convirtiéndose en una de las pocas cantantes latinoamericanas en lograr sonar sub música a nivel internacional con gran éxito.