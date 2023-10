¡Un gran cambio! Así era José Peláez conduciendo los primeros capítulos de «El Gran Chef Famosos»

El presentador de «El Gran Chef Famosos», José Peláez, se ha ganado el cariño con su peculiar y extrovertida forma de conducir el programa. Sin embargo, no siempre ha tenido la misma forma de manejo en las cámaras, pues muchos usuarios en redes sociales recordaron cómo era la conducción de José Peláez durante los primeros capítulos del reality culinario. Ante ello, los internautas mostraron su total cariño hacia el conductor. Además, señalaron que poco a poco se fue soltando. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El cambio de José Peláez

En redes sociales, muchos usuarios recordaron cómo era la conducción de José Peláez durante los primeros episodios de «El Gran Chef Famosos». Y es que en las imágenes se puede apreciar que el conductor no era tan extrovertido como ahora. Sin embargo, los internautas señalan que poco a poco se fue soltando y se ha ganado el cariño del público con su peculiar forma de conducir el programa.

Por estos motivos, se puede notar que poco a poco José Peláez se fue soltando en la conducción del programa. Esto ocasionó que muchos más televidentes empaticen y se acostumbren a las frases peculiares del conductor. «Peláez es el conductor que todos deseábamos ver. Ya era mucho con Cristian Ribero o Adolfo Aguilar», «Al principio no usaba sus trajes coloridos», «Conforme fue avanzando en el programa se fue soltando y siendo él mismo. Peláez es una maravilla», «Peláez empezó un poco tímido, y admito que no me gustaba como conducía. Pero poco a poco demostró su carisma y su esencia y eso hace que te caiga bien», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes.

Su amor por el deporte

Hace unas semanas, internautas en redes sociales lamentaron la ausencia de José Peláez en al conducción. Incluso, algunos creyeron que sería su retiro del programa. Sin embargo, el conductor salió a aclarar las cosas y reveló el amor que siente por el deporte, ya que contó que estaría ausente por ir a correr la Maratón en Chicago. Por estos motivos, muchos conocieron que hacer deporte mientras viaja por el mundo es lo que le apasiona.

«Tengo un secreto que contarles. Después de 130 episodios de ‘El Gran Chef Famosos’, no estaré por unos días y tengo sentimientos encontrados. Como mucho de ustedes saben, una de mis más grandes pasiones consiste en conocer el mundo a través de sus maratones. Desde hace un montón de tiempo me venía preparando para correr la Maratón de Chicago que es una de las maratones más importantes del mundo. Sucede solamente una vez al año. Y es por ese motivo que no estaré en el programa algunos días», contó José Peláez revelando que se ausentará por seguir su pasión por conocer el mundo en las maratones.