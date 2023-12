¡Un gran hincha! Sporting Cristal dedicó emotivas palabras a Pedro Suárez Vértiz tras su fallecimiento

El fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz ha conmovido no solo al ámbito musical y a la industria del espectáculo, sino también a la comunidad de Sporting Cristal, que emitió un comunicado alrededor del mediodía expresando su pesar por la pérdida de uno de sus seguidores más destacados. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡De no creer! Un gato es detenido en Chaclacayo tras ser acusado de destrozos por diversos vecinos

Sporting Cristal despide a Pedro Suárez Vértiz

El equipo de Sporting Cristal dedicó una publicación en sus plataformas de redes sociales para expresar su pesar por la irreparable pérdida de Pedro Suárez Vértiz. En el mensaje, el club rimense lamentó la partida del ícono de la música en el Perú, quien también era hincha de Sporting Cristal.

La publicación del club expresó: ”Lamentamos la partida de Pedro Suárez Vertiz, un ícono de la música en el Perú e hincha del Sporting Cristal. ¡Gracias por compartir tu talento y pasión con el mundo!”. A pesar de haber nacido en el Callao, Pedro Suárez Vértiz adoptó en algún momento los colores de Sporting Cristal, influenciado por el buen desempeño del equipo celeste en la década de los noventa, incluyendo su subcampeonato en la Copa Libertadores.

“Fui alguna vez de Sporting Cristal. La música y el fútbol a mí me alocaba. Me encanta ver el fútbol, puedo ver fútbol horas y horas. Tengo un amor muy grande por el fútbol peruano, pero ya no lo veo, parece carrera de sacos”, contó en una entrevista con Daniel Peredo.

También te puede interesar leer: Este fue el último mensaje que compartió Pedro Suárez Vértiz, antes de su fallecimiento [VIDEO]

Amigos le dan el último adiós

La inesperada noticia sorprendió a numerosos amigos de Pedro Suárez Vértiz en el ámbito musical y artistas en general. A través de sus plataformas de redes sociales, figuras como Gian Marco, Eva Ayllón, Deyvis Orosco, Hermanos Yaipén, Leysi Suárez, Yahaira Plasencia y otros más expresaron su tristeza.

«Tú eras así… no había medias tintas contigo… ocurrente, creativo… amante absoluto de las guitarras. Podías quedarte horas hablando de la vida, de música…», escribió Gian Marco en un largo y emotivo mensaje.

Por su parte, Deyvis Orosco también usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. «Hemos compartido juntos un programa de televisión, siempre he admirado tu música y tus composiciones eran únicas. Vuela alto Pedrito, nunca te olvidaremos». dijo.