Una academia de Gamers en el Perú

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Si los hijos piensan mañana tarde y noche en jugar videojuegos, tal es momento de darles un espacio, y si es especializado, mejor. Al menos eso es lo que propone Camp Gamers, quienes señalan que buscan darle un espacio para compartir y aprender de forma casual o profesional a quienes gustan del mundo de los videojuegos.

“Hoy más que nunca los videojuegos nos permiten cruzar fronteras y eliminar distancias, pudiendo compartir partidas emocionantes con nuestros amigos o conocer a nuevas personas al coincidir en una arena virtual”, señalan. Señalan que tienen la capacidad de compartir tanto un especio físico como virtual, donde poder ver a nuestros aliados o enemigos cara a cara.

Además te puede interesar: Futbolista de Cienciano protagonizó accidente que dejó dos personas fallecidas

“Esa electrificante atmósfera cargada de apasionadas respuestas, vítores y risas, desbordante de adrenalina, por mucho tiempo ha estado restringida al limitante espacio de una cabina de internet o sala de juegos”, añaden. ¿Y qué ofrecen? Explican que se ha ideado como el punto de encuentro definitivo para gamers y amantes de los eSports, por lo que cuentan con una espaciosa instalación para practicar con su equipo, incluso al lado de los profesionales o contra ellos (siempre con distancia social, agregan). Por si fuera poco, también se dictarán clases de cursos tecnológicos y talleres de eSports para chicos desde los 10 años, todos ellos desarrollados por profesionales.

Las clases cubren a los juegos más representativos de la actualidad, como League of Legends, Dota 2, PES, Fortnite y CS: GO. Además, se podrán encontrar talleres de Free Fire, Among us, Valorant, Pokemon GO y Just Dance. (No nos pregunte sobre los nombres, sus hijos los saben todos). El local, detallan, cuenta con 50 Pcs gamers, estudios de grabación, sala de conferencias, almacén para material de activación, técnicos para atención a marcas y auspiciadores y estacionamiento reservado. Añaden que los alumnos podrán ser parte de los equipos oficiales de Camp Gamers, por lo que ya abrieron sus inscripciones en www. campgamers.com