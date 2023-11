«Una caja de chocolates y una carta» Mónica Zevallos reveló los curiosos regalos que le dejaba Alan García

La recordada conductora de televisión, Mónica Zevallos, estuvo en el podcast de Jesús Alzamora en donde contó una peculiar historia relacionada con el expresidente Alan García. Ella sostuvo que recibía regalos en su camerino con un curiosos mensaje. Además, se sorprendió al saber que era el exmandatario del Perú quien le dejaba estos presentes. Incluso, el propio Jesús Alzamora se sorprendió al conocer esta historia, ya que Zevallos reveló que también recibió una carta. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Los curiosos regalos de Alan García

En la reciente promoción del podcast de Jesús Alzamora, se puede apreciar que Mónica Zevallos será la siguiente entrevistada. Ante ello, en la conversación entre ambos se reveló una peculiar historia que tuvo la exconductora con Alan García. En ese contexto, Mónica Zevallos reveló que el exmandatario le enviaba regalos a su camerino. ¿El motivo? Según lo que cuenta la recordada presentadora de televisión, sería para promocionar su campaña política de aquel entonces.

«A los dos días o tres días, en mi camerino había una caja de chocolates y dentro de la caja, un cassette, de esos de Betacam, y una carta. Entonces, yo digo ‘¿quién dejó eso?’ Alan García. Y decía ‘como la idea nació en tu programa quiero compartirla contigo. Los chocolates son porque me dijeron que son muy buenos para curar los metatarsianos. Muchas gracias por una entrevista inolvidable’. Cuando voy a ver (el cassette) era él, su campaña, de la segunda vuelta, no me acuerdo. Era su campaña, con la música y con todo lo del programa y él cantando. ‘No puede ser ¿por qué me pasan estas cosas’. Y esos se veía en todas las casas apristas», sostuvo Mónica Zevallos entre risas.

Mónica Zevallos y su paso por «El Gran Chef Famosos»

De igual forma, ahora Mónica Zevallos ha vuelto a las pantallas. Como sabemos, ella es parte de las concursantes de «El Gran Chef Famosos» en donde se ha ganado el cariño de todo el público. Incluso, se atreve a bromear con el jurado del reality culinario.

La exconductora de televisión lanzó un picante comentario hacia Giacomo Bocchio durante el programa «El Gran Chef Famosos». Ella no dudó en bromear con el jurado y mencionó que estuvo muy bien acompañada con él durante las noches. Obviamente, esto se trataría de una broma por parte de la participante, quien ya ha «trolleado» en otras oportunidades al estricto chef.

«He estado practicando viendo muchos videos bien acompañada. Va a sonar mal, he estado bien acompañada. Peor va a sonar porque he estado bien acompañada de Giacomo todos estos días. Todas las noches. Giacomo ha estado conmigo todas las noches. Todo todo, la sazón sobre todo (hemos practicado). He estado viendo mucho los videos de Giacomo. Gente malpensada», comentó alegremente la recordada conductora de televisión.