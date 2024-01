“Una conductora que estresa”: ¿Jazmín Pinedo le manda fuerte mensaje a Rebeca Escribens?

¡Se la mandó! Valeria Piazza, Natalie Vértiz, Jazmín Pinedo y Rebeca Escribens son las conductoras de espectáculos de América Televisión. Cuando todos pensaban que el póker de féminas tenían una buena relación, esto no sería del todo cierto. Recientemente, la popular “Chinita” mandó un fuerte mensaje para la conductora de “Mujeres de la PM”, el cual sorprendió a más de uno. ¿Qué pasó?

¿Jazmín Pinedo no pasa a Rebeca Escribens?

Desde hace algunos meses, Jazmín Pinedo se luce como conductora de “+Espectáculos”. Si bien es cierto, al inicio recibió muchas críticas en su contra, la “Chinita” poco a poco se ha ido asentando como una de las figuras de América Televisión.

Además de la expareja de Gino Assereto; Natalie Vértiz, Valeria Piazza y Rebeca Escribens también conducen, en distintos horarios, las ediciones de “América Espectáculos”. Cuando todos pensaban que la relación entre la “Chinita” y la también conductora de “Mujeres de la PM” era de la mejor, al parecer, no sería del todo cierto.

En la última edición de “+ Espectáculos”, Jazmín Pinedo, habló sobre la ausencia de su productor, Lucho Otani y señaló que le pareció extraño. “Yo decía ¿por qué no está acá? Yo sé que a él le gusta estar acá conmigo”, señaló Jazmín Pinedo sobre la ausencia de su productor en el programa.

Sin embargo, fiel a su estilo, la exchica reality mandó un tremendo “misil” contra su compañera y la calificó de “conductora estresante”.

“Pero ayer Rebeca (Escribens) subió una historia y dijo: “Ay, me lo llevo para que no esté con la Ximena, Valeria, la chiruza de la China. No Rebe, no es así. Nosotros lo hemos dejado ir para que se relaje un poco, porque hay una conductora, en este horario creo que la veo, que lo estresa. Y ahora, encima, va a buscarla”, agregó Jazmín Pinedo.

Todo fue una broma

Para tranquilidad de los fanáticos y seguidores de los programas de “América Espectáculos”, lo dicho por Jazmín Pinedo sobre Rebeca Escribens fue a modo de broma.

En las redes sociales del programa, ambas no dudaron en referirse al momento de la respuesta de la “Chinita”. Rebeca fue la primera y elogió a Jazmín Pinedo.

“Jajajaja jajaja jajaja jajaja jajaja BUENA RESPUESTA. Maestra”, contestó acompañado de emoticones de admiración y aplausos. Por su parte, la actual pareja de Pedro Araujo respondió con unos emoticones de risa, lo cual refleja la buena onda que existe entre ambas conductoras de “América Espectáculos”.