«Una decisión equivocada», dijo ‘Loco’ Vargas sobre Tilsa Lozano

El ex jugador Juan Manuel Vargas rompió su silencio después de muchos años en los cuales fue señalado como infiel por presuntamente haberse relacionado con la ‘ex vengadora’ Tilsa Lozano, ahora por fin el ‘Loco’ se refir4ió al tema dejando a más de uno con la boca abierta.

Magaly Medina expuso las declaraciones del ‘Loco’ en el programa web que conduce el ex jugador el ‘Cuto’ Guadalupe quien aprovechó la oportunidad para preguntarle acerca de los rumores de infidelidad que existieron tiempo atrás cuando el ‘Loco’ aún seguía casado con Blanca Rodríguez.

‘Cuto’ Guadalupe cuestionó a Juan Manuel como hizo para re construir los lazos y unión familiar que se rompieron a raíz de la infidelidad a lo que el ‘Loco’ respondió con sinceridad.

«Creo que aceptando y pidiendo disculpas», dijo Juan Manuel, pues su matrimonio se vio amenazado por sus malas decisiones.

Además, ‘Cuto’ le preguntó como hizo para ganarse la confianza de su esposa nuevamente a lo que el ex jugador confirmó que fue un proceso bastante largo retomar la relación pues había sido dañada.

«Perdón y ganándome la confianza del día a día, eso se trabaja y si hay amor todo se puede», señaló.

Malas decisiones

Además Juan Manuel afirmó que sus errores fueron producto de una mala decisión y que si bien es cierto no se arrepiente hubiera preferido que jamás pase, pues tuvo sus consecuencias que repercutieron en su familia.

«Un mea culpa yo creo que sí, todos tenemos eso de haber tomado decisiones equivocadas, no es que me arrepienta, pero son malas decisiones que uno toma, a veces nos damos cuenta y ya estamos ahí. Yo creo que me hubiera gustado no hacerlas. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo», dijo para finalizar y en seguida Magaly dio su opinión.

Ante estas fuertes declaraciones Magaly Medina no evitó pronunciarse y mandarle su ‘chiquita’ a Tilsa Lozano.

«El Loco Vargas hablando por primera vez de Tilsa Lozano, él habla de que aceptó su error y pidió perdón, él llamó a Tilsa Lozano un capítulo equivocado en su vida», recalcó la Urraca.