¡Una gran diferencia! Así era la voz de Jossmery Toledo antes de usar anabólicos que la perjudicaron

Durante la reciente entrevista de Jossmery Toledo en ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en consultarle a la modelo sobre el cambio de su voz. Ante ello, la ex tombita aceptó que todo se debe al uso indebido de anabólicos y aconsejó a que se cuiden e informen bien antes de usarlo. De igual forma, muchos usuarios en redes sociales se preguntan cómo sonaba la voz de la modelo antes del radical cambio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El radical cambio de voz de Jossmery Toledo

La modelo admitió en ‘Amor y Fuego’ que recibió un asesoramiento deficiente por parte de su equipo. Recordemos que ella utilizó los medicamentos de la manera equivocada. Entonces, el resultado fue el cambio de su voz, pues se volvió más ronca y grave. Incluso, Jossmery Toledo se lamentó porque este cambio de voz sería irreversible. Ante ello, advirtió a sus seguidores a que tomen precauciones y se informen bien sobre el uso de anabólicos. Incluso, solicitó que ya no le pregunten sobre el cambio de su voz.

«Incluso yo estaba preparándome y cambié la voz. Lamentablemente por una mala asesoría para competir este año, pero con todo este problema no puedo concentrarme en ciertas cosas que espero hacerlo el otro año. Yo creo que mejorará un poco (su voz) pero no tanto. Yo asumo mis consecuencias de un mal asesoramiento. Deberían informarse muy bien. No se dejen guiar solamente por una persona que compite porque esa persona solamente está preparada para su cuerpo, pero otra cosa es que estudie y que lea y que sepa del tema para poder asesorarte», contó Jossmery Toledo en ‘Amor y Fuego’.

El antes y después de su voz

Recordemos que en una ocasión, Magaly Medina habló sobre este tema. La popular ‘Urraca’ recordó cuando Jossmery Toledo visitó el set de su programa y señaló los peligros de usar anabólicos. “Bueno, algo sí que ella está sacando una lección de esto y le está diciendo a la gente que le gusta, le pregunta por qué su voz está tan gruesa. Ella les está diciendo que si van a tomar anabólicos tienen que tener un buen asesoramiento siempre y cuando vayan a dedicarse a la alta competencia deportiva”, dijo la conductora.

“Pero en el caso de que tú solamente entrenes no debería ser algo recomendado, sobre todo ahora en los gimnasios, muchos de los entrenadores, cuando la gente hombres y mujeres quieren alcanzar resultados rápidos, inflarse y ponerse y sacar músculo, la mayoría y sin receta médica estos entrenadores se toman la libertad de recetar, inclusive venderles este tipo de anabólicos que a la larga o (a la corta como en el caso de ella) le han causado esto”, sostuvo.