¡Una guerrera! Leysi Suárez regresó a ‘Ke Rica Mañana’ y tuvo de invitada especial a Marisol [VIDEO]

Nuestra conductora de ‘Ke Rica Mañana’, Leysi Suárez se ausentó ayer tras la pérdida de su padre. Hoy, regresa al programa con gran fuerza y valentía para seguir acompañando a todos sus radioescuchas en las mañanas.

Leysi Suárez vuelve más fuerte que nunca

Leysi tuvo hoy una invitada muy especial, la gran Marisol. Quien la acompañó en una divertida secuencia escuchando los mejores éxitos de la ‘Faraona de la Cumbia’ y recordaron el espectacular show de su 20 aniversario. Luego, nuestra querido conductora habló del difícil momento en que encuentra pasando.

Suárez inicia comentando los fuertes golpes que ha venido recibiendo en su vida: «Desde muy pequeña he tenido distintos capítulos de vida, uno más fuertes que otros. En este momento, las circunstancias me ponen golpe tras golpe, pero tengo que asimilarlo porque es lo que me toca«.

La querida conductora de ‘Ke Rica Mañana’, Leysi Suárez, comenta que es una mujer fuerte y llego hoy al programa a seguir trabajando: «Hoy vengo a trabajar, luego salgo a enterrar a mi padre y de ahí tengo que coger una maleta para irme a trabajar«.

Comenta que esto duros momentos que le toca pasar, la hacen más fuertes y le envía un saludo a su padre en el cielo: «Desde aquí le mando un beso y un abrazo al cielo, a mi padre porque siempre se ha sentido orgulloso de mí, del trabajo que realizo«.

Agrega que, nunca en la vida tuvo el camino fácil y se siente orgullosa de su trabajo. Además, tiene el respaldo y amor de su familia, lucha por ellos cada día.

Finalmente comenta que hoy será un día muy fuerte para ella, pero tiene que seguir adelante. «Hoy salgo de la radio a ver última vez a mi padre y yo sé que va ser un momento difícil, pero tengo que estar de pie», dice Leysi Suárez.

Marisol le deja un gran consejo

La cantante Marisol queda sorprendida por al gran fortaleza de Leysi tras la pérdida de su padre y entre lágrimas le dijo: «De verdad te felicito, me sorprende tu fortaleza. Gracias por ser como eres, porque esa fortaleza que tú tienes ahora, no las tenemos todas. Sé fuerte, seguirás siendo fuerte y para adelante».

Además, Marisol comenta que esta semana ha recibido otros golpes en su familia, pero que no son tan importantes como la pérdida de su padre.

Finalmente, le aconseja Leysi Suárez que debe seguir adelante y avanzar por su familia, por su madre y su hija: «Desde aquí en ahora en adelante debe importar tu hija, tu madre y tú. Nadie más, para ellas tienes que vivir«.