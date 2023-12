¡Una joven promesa! Hernán Barcos se nacionaliza peruano y habla sobre posible llamado a la selección peruana

¿El delantero que faltaba? Hernán Barcos es uno de los mejores jugadores de Alianza Lima en los últimos años. A punta de goles se metió a la hinchada blanquiazul al bolsillo y ahora está más conectado que nunca, no solo a la blanquiazul, sino también al Perú. El “Pirata” se nacionalizó peruano y ahora es uno más dentro de 30 millones de peruanos. Por lo tanto, fue consultado por un posible llamado de Jorge Fossati a la selección peruana y su respuesta causó gran sorpresa.

También puedes leer: Christian Cueva celebra su aniversario de boda y usuarios lo critican: “Con la plata de Alianza”

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre llegar a la selección peruana?

Hernán Barcos, Martín Pérez Guedes y Leandro Sosa se nacionalizaron peruanos en una pequeña ceremonia la tarde de ayer. Los tres futbolistas en mención no ocuparán plaza de extranjero en sus respectivos clubes el próximo año, por lo cual serán de gran ayuda para que puedan sumar un jugador extranjero más a sus filas.

El “Pirata” fue uno de los más entusiasmados en la ceremonia de nacionalización y se le vio muy contento cantando a toda voz el himno nacional. Por ello, al término de la ceremonia, Hernán Barcos fue abordado por la prensa deportiva y reafirmó su amor por el Perú.

«En este maravilloso país, desde el primer día, nos acogieron de la mejor manera y somos muy felices con mi esposa (…) disfrutamos de esos hermosos paisajes, lugares y nos enamoramos del peruano, de su calidad humana, y no solo del hincha de Alianza que tiene un corazón enorme porque, sacando de lado el fanatismo, yo me siento respetado en el Perú y eso no tiene precio», afirmó Hernán Barcos.

Emoción, felicidad, muchos sentimientos para describir este momento de mi vida. Muchas gracias Perú por dejarme ser parte de su historia. Gracias Alianza Lima por abrirme las puertas desde el día uno. Contribuiré con mi mejor esfuerzo en este hermoso país. Viva Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/gtwiFiVlsF — Hernán Barcos (@Hernanbarcos) December 23, 2023

Además, fue consultado sobre la posibilidad de integrar las filas de la selección peruana ante un eventual llamado de Jorge Fossati. El “Pirata” ha sido uno de los goleadores de la Liga 1 en los últimos tres años, por lo cual, su cuota goleadora sería de gran aporte para la bicolor.

«Obviamente que sí (aceptaría), pero prefiero no hablar de fútbol hoy», respondió Hernán Barcos.

#OrgulloDeSerPeruano | Hernán Barcos, futbolista ⚽️ destacado, nos brinda su #testimonio al jurar como ciudadano peruano y recibir su Título de Nacionalidad 🇵🇪. Mira el #video aquí 📽️. pic.twitter.com/3pzoX3d5pl — Migraciones Perú (@MigracionesPe) December 23, 2023

¿Puede vestir la blanquirroja?

La respuesta de Hernán Barcos ilusionó a más de un hincha de la selección peruana. Muchos anhelan que el “Pirata” brinde su experiencia al lado de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula en el ataque de la blanquirroja.

El delantero de 39 años ha disputado, hasta la fecha, cuatro partidos con la camiseta de Argentina y dos de ellos fueron por Eliminatorias. Sin embargo, esto pasó hace once años y según reglamento FIFA, podría cambiar de federación nacional.

También puedes leer: ¡El más deUdor! Sunat confirma MILLONARIA deuda de Universitario luego de solicitud de socios de Alianza Lima

Pero, como no todo puede ser perfecto, la edad le jugaría factura. Hernán Barcos lleva viviendo tres años en Perú y el máximo ente del fútbol mundial señala que para que un jugador sea elegible por una selección deben ser un mínimo de cinco años. ¿Le dará la edad para vestir la bicolor?