¡Una joyita! Primo de Michelle Soifer era tremendo ‘raquetero’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡No dejaba de gritar el nombre de su prima! Tras convertirse en el terror de los vecinos de Surco Viejo, la policía detuvo a Yacoub Qeisyeh Soifer (34), a quien señalaron como el cabecilla de una banda de raqueteros. Según los agentes, al ser capturado, el sujeto no dejaba de repetir que era primo de Michelle Soifer, la conocida chica reality.

Durante la intervención al vehículo en el que viajaba junto a sus compinches de la agrupación ‘Los Babys de Soifer’, la policía encontró en su poder una réplica de arma, además de droga. Lo que trascendió es que esta banda de raqueteros utilizaba a dos menores de edad para cometer sus atracos.

‘CASERITO’ DE LA POLICÍA

Pero, al parecer, el historial delictivo de Yacoub Qeisyeh Soifer no es reciente. Hace un mes, fue acusado por discriminar y golpear a los policías que lo intervinieron también en Surco por no cumplir el toque de queda; también llevaba consigo envoltorios con droga.

En aquella oportunidad y de acuerdo el parte policial, Yacoub Qeisyeh Soifer agredió físicamente a los agentes, les rompió parte del uniforme y a uno de ellos incluso le rompió el labio.

“Qué ch… quieres tombo de mi…. Ya tombito, para que no jo…. (…) Yo soy un peleador de muay thai y si me da la gana los golpeo y no pasa nada, cholo hue… Además, mi mamá es una persona muy influyente”, habrían sido sus palabras al momento de ser detenido en aquella ocasión.

LA ‘SOLCITO’ NO SABÍA NADA

En esa misma oportunidad, al ser consultada sobre la detención de su primo, Michelle Soifer aseguró que no se había enterado de nada.

“La verdad, es familiar mío. Es mi primo hermano, pero no tengo contacto con él hace unos meses. De todas formas, espero que esté bien. No estoy muy enterada del tema y tampoco he querido llamar a mi tía para preguntarle”, dijo al programa ‘América Espectáculos’.

Sin embargo, este no ha sido el único primo que le habría traído dolores de cabeza a la familia de la integrante de ‘Esto Es Guerra’. En octubre de 2016, unos criminales asesinaron a Jackson Goicochea Soifer, otro de los primos de Michelle; la policía explicó que se habría tratado de un ajuste de cuentas, pues la víctima también tenía antecedentes penales.