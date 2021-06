«Una madre no debería dejar a su pequeño», le dicen a Sheyla Rojas

Compartir Facebook

La guapa modelo Rocío Miranda criticó a Sheyla Rojas por su papel de madre con ‘Antoñito‘.

La ex voleibolista le dio un sabio consejo a la chica ‘reality’ en vista de que se pasea por todo el mundo pero sin la compañía de su pequeño.

«Una madre nunca debería dejar a su pequeñito. Oye, lo que me he perdido, no mentira. Yo la conozco a Sheyla y sí que ha cambiado un montón«, dijo Rocío.

La modelo no sabe como hay chicas llamadas «embajadoras» de diversas partes del mundo si no tienen ningún oficio.

Unos ‘retoquitos’

Miranda menciona que conocía a Sheyla Rojas antes de la transformación y en vista de que se ha aumentado notoriamente los senos afirmó que es demasiado y esta exagerando.

«La reconozco porque la conozco, pero si no la conociera, entonces no la reconocería, creo que ya se excedió» dijo la bella modelo.

Como se sabe Rocío venció hace poco el virus al haberla atacado de manera suave pero igual de peligroso, felizmente su recuperación fue satisfactoria.

Los lujosos autos de Sheyla Rojas serían de narcotraficantes

Hace unos días, Sheyla Rojas mostró a través de sus historias de Instagram varios autos lujosos que tendrían placas ‘fantasma’.

En los videos, Sheyla mostraba orgullosa los lujosos autos: «A ver, ustedes pueden escoger qué carro quieren usar el día de hoy. Este (mostraba un deportivo amarillo), o este de aquí (mostraba un deportivo rojo). Ay, ustedes díganme ¿Cuál de todos estos?», comentaba la ex de Pavón.

De acuerdo al oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raúl Canales, los videos se volvieron virales y los están investigando.

«Aquí en México, esos videos, han circulado mucho. Ya son tendencia. Por lo cual sí se está investigando. Se han comparado los videos de la señorita Sheyla Rojas, con inclusive, el hijo del ‘Chapo’ Guzmán que solía subir sus videos», señaló.

El oficial Canales, dijo que obtuvo los primeros resultados de las investigaciones y se descubrió que las placas eran falsas.