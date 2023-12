¡Una pesadilla! Aída Martínez sufrió robo en su casa mientras disfrutaba de sus vacaciones

La popular Aída Martínez enfrenta momentos difíciles tras sufrir un robo en su casa mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones. La modelo compartió la impactante noticia a través de sus redes sociales, revelando detalles de lo sucedido.

Robaron a Aída Martínez

En una triste noticia, Aída Martínez, la popular piloto y figura de la farándula, sufrió un robo en su casa mientras disfrutaba de unas vacaciones en Oxapampa con su familia. La modelo compartió la impactante experiencia a través de sus redes sociales.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre, cuando tres individuos ingresaron a la residencia de Aída. En un relato lleno de nerviosismo, ella expresó: «Se han metido a robar a mi casa tres personas y han entrado solo a robar mis cosas de marca: carteras, relojes, joyería. Al parecer, eran personas que conocían mi casa y sabían que yo estaba de viaje».

La piloto de carreras mostró su preocupación y rabia por lo sucedido. A través de las cámaras de seguridad, capturó el momento en que los delincuentes abandonaban su hogar con maletas en mano. «Tengo la cara de uno de ellos completamente grabada. Ya está la denuncia hecha», añadió Aída.

A pesar de estar lejos de casa, la modelo decidió tomar medidas inmediatas para proteger su propiedad. Contrató a un guardia de seguridad armado que vigila su hogar las 24 horas del día. Ante la posibilidad de que alguien conocido esté involucrado, Aída expresó: «Me da mucha pena. Sí duele lo material, no voy a decir que no porque se han llevado cosas bastante caras».

Aída asegura que los ladrones fueron enviados por una «traidora»

En medio del shock por el robo, Aída Martínez no dudó en señalar a una posible responsable, afirmando: «Me quiero quedar unos días más, pero no sé qué hacer. Lo que más me jode es que ha sido una traidora, estoy segura que ha sido una mujer que me ha mandado a esos tres malhechores a mi casa a que me quiten mis cosas de mucho valor».

La modelo peruana, conocida también por su participación en competencias de motocross, destacó la especificidad del robo al mencionar que los ladrones se llevaron cosas muy específicas, como una maleta de lencería que solo ella poseía.

Este incidente se suma a los desafíos que Aída Martínez ha enfrentado recientemente, incluyendo su participación en carreras de motos y una enfermedad ocular que ha compartido públicamente. A pesar del dolor por lo material, la figura de la farándula resaltó la importancia de la seguridad y envió un mensaje a sus seguidores: «Ahora en fiestas nadie está libre que les roben, aseguren bien su casa».

Días después del incidente, Aída Martínez se muestra disfrutando de su viaje a Oxapampa con su familia. Con ello demuestra que el mal rato no arruinará sus planes de pasar unas memorables vacaciones al lado de sus seres queridos.