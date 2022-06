“Una producción de otro mundo”: Nicola Porcella echa flores a Televisa

Compartir Facebook

El modelo y exintegrante de ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella, anunció por todo lo alto su participación en el reality ‘4 elementos’ y llenó de elogios a la producción.

“Gracias a todos por sus mensajes, no saben lo feliz que estoy de estar en esta temporada de reto ‘4 elementos’. De ser el primer peruano en poder competir en el mejor reality de la televisión. Sin lugar a dudas, Reto ha sido el mejor reality donde he estado, una producción de otro mundo, productores que son genios, el equipo que hacía las pistas y retos tremendos cracks en mi vida vi nada igual”, señaló en la primera parte de su mensaje.

“Y ni qué decir de los participantes porque aquí entre nos cuando llegué tenía mucho miedo por la gran trayectoria de la mayoría y todos sin excepción me dieron siempre la mano, artistas reconocidos con una humildad que jamás había visto a ellos los amo por hacerme sentir como en casa y por ayudarme a con mi carrera acá en México. Gracias también a los conductores y locutores por siempre ayudarnos a crecer. Gracias, gracias y mil gracias a todos”, agregó.

Nicolla Porcella fue entrevistado para que comente a sus seguidores sobre sus proyectos en México. Sorprendió a muchos, cuando Nicola afirmó que se encuentra vendiendo sus cosas en Perú para radicar definitivamente en tierras charras, debido a que tiene un nuevo trabajo en un reality.

El excapitán de las cobras, se siente afortunado de las ofertas laborales que tiene, es por esa razón, que ya empezó vendiendo sus carros, y demás pertenencias para echar raíces en México e iniciar carrera en el difícil mundo de televisa.

Nicola revela que también se llevará a su hijo y a su ex pareja: «La idea es llevarme a Adriano y a su mamá porque la idea no es que él esté con su mamá, jamás lo separaría de ella, pero cómo lo dije me gustaría que fuera porque ella es maquilladora», señaló.

Asimismo, dijo: “Eso yo también estaba buscando chamba, pero tengo que establecer en algo perenne, que tofos los meses esté trabajando”.

